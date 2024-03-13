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Историк рассказал о роли КГБ в годы "холодной войны"

Историк рассказал о роли КГБ в годы "холодной войны" - РИА Новости, 13.03.2024

Историк рассказал о роли КГБ в годы "холодной войны"

Комитет государственной безопасности СССР, будучи одной из лучших специальных служб в мире, в годы "холодной войны" сыграл очень большую роль в том, что она не... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T00:44

2024-03-13T00:44

2024-03-13T00:44

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Комитет государственной безопасности СССР, будучи одной из лучших специальных служб в мире, в годы "холодной войны" сыграл очень большую роль в том, что она не перешла в глобальный ядерный конфликт, считает историк спецслужб Олег Хлобустов. В среду отмечается 70 лет со дня создания КГБ СССР. Возвращение законности После смерти Иосифа Сталина 5 марта 1953 года ЦК КПСС, президиум Верховного совета и Совет министров СССР на совместном заседании осуществили реформу государственного управления, напомнил Хлобустов в беседе с РИА Новости. "В частности, было ликвидировано министерство государственной безопасности (МГБ), в адрес которого высказывалось много вполне обоснованных претензий, там были серьезные негативные процессы", - отметил собеседник агентства. "Вторым и последним министром государственной безопасности СССР был Семен Игнатьев, и именно при нем в МГБ происходили нарушения социалистической законности, фальсифицировались уголовные дела, применялись незаконные методы ведения следствия, что и вызвало ликвидацию МГБ", - добавил Хлобустов. МГБ упразднили, оперативно-чекистские подразделения вернули во вновь созданное объединенное министерство внутренних дел СССР. В такой форме до Великой Отечественной войны и в течение почти двух лет в течение нее существовал народный комиссариат внутренних дел СССР. "И возглавил новое объединенное МВД, как и в свое время НКВД, Лаврентий Павлович Берия. В течение трех месяцев своего нахождения во главе объединенного МВД он сделал многое для исправления перегибов в работе МГБ, многое пресек и поменял", - сказал Хлобустов. Но через год после создания объединенного МВД было принято решение о повторном выделении оперативно-чекистских подразделений из МВД, и 13 марта 1954 года был образован КГБ СССР. "Причем указ был крайне кратким – образовать Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. Но структура, задачи, права КГБ и прочее не раскрывались ", - отметил историк спецслужб. "Одновременно в тот же день Советом министров на должность председателя КГБ был назначен Иван Серов – до этого первый заместитель министра внутренних дел. Он был очень дружен с Хрущевым, это и определило его назначение", - отметил собеседник агентства. С момента образования КГБ контроль за его деятельностью осуществляли ЦК КПСС, Совет министров и Генеральная прокуратура СССР, а также некоторые другие государственные органы – к примеру, министерство финансов, рассказал Хлобустов. По его словам, важное значение для обновления всей правовой основы работы правоохранительных органов и органов государственной безопасности СССР имело принятие в конце 1958 года Верховным советом СССР основ уголовного законодательства основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик. "И компетенция КГБ в сфере правоприменения определялась уголовными и уголовно-процессуальными кодексами союзных республик. Это была новая юридическая база для деятельности органов госбезопасности", - пояснил Хлобустов. А в январе 1959 года было принято положение о КГБ и его органах на местах, утвержденное постановлением Совета министров СССР. "Это административный документ, который определял внутреннюю структуру органов безопасности, их задачи, права руководства КГБ и так далее. Все это сыграло, безусловно, позитивную роль", - сказал историк спецслужб. Оперативная работа С июня 1954 года заместителем председателя, а с февраля 1955 года – первым заместителем председателя КГБ работал Петр Ивашутин, добавил Хлобустов. "Вот Петр Иванович Ивашутин в действительности как раз и руководил практически всей оперативной деятельностью КГБ – прежде всего, разведкой и контрразведкой. Важно отметить, что Ивашутин руководил и работой по реабилитации осужденных военнослужащих", - сказал собеседник агентства. "В чем еще несомненная заслуга Петра Ивашутина – он всю Великую Отечественную войну прошел в действующей армии, в подразделениях военной контрразведки, и задавался вопросом, в чем были причины катастрофического для Красной армии начального этапа войны. И Петр Иванович пытался проанализировать эти горькие уроки и по линии органов госбезопасности реализовать сделанные выводы", - добавил Хлобустов. По его словам, Ивашутин прежде всего известен как руководитель советской военной разведки – он занимал пост начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил СССР с 1963 по 1987 годы. "Но вклад Петра Ивашутина в развитие отечественных органов госбезопасности очень недооценен", - подчеркнул Хлобустов. "В частности, благодаря ему успешно прошла стратегическая операция "Анадырь" по созданию Группы советских войск на Кубе в 1962 году. В тот процесс были вовлечены сотни тысяч не только советских военных, но и гражданских специалистов, но благодаря блестяще осуществленному контрразведывательному прикрытию, которое курировал Ивашутин, никакой утечки информации об этом не произошло", - добавил Хлобустов. КГБ и "холодная война" По мнению Хлобустова, в российском обществе до сих пор существует во многом предвзятое представление о КГБ. "Обычно те, кто пишет о Комитете государственной безопасности – некоторые историки, журналисты, писатели, – игнорируют правовые основы деятельности КГБ, в том числе проецируя негативные проявления прошлого именно на КГБ", - сказал собеседник агентства. "В рамках такого необъективного подхода не учитывается и то, что до 1991 года Советский Союз жил в обстановке "холодной войны". И это была очень серьезная политическая реальность. Об этом нельзя забывать. И работу КГБ в этот период надо серьезно изучать", - добавил Хлобустов. С 1992 года в США реализуется крупный международный исследовательский проект "Холодная война", в рамках которого собирают и изучают документы, в том числе относящиеся к работе спецслужб социалистических стран, в том числе КГБ, отметил он. "Насколько мне известно, в нашей стране такие междисциплинарные исследования не проводятся. Выходят отдельные книги мемуаров, сборники тезисов конференций, а вот серьезного научного труда о КГБ на уровне коллективной монографии нет", - сказал Хлобустов. "КГБ заслужил славу одной из самых результативных спецслужб мира. Но в отличие от американского ЦРУ и израильского "Моссада" КГБ не занимался саморекламой", - отметил он. Хлобустов назвал главный, по его мнению, результат работы КГБ. "После Карибского кризиса произошло осмысление той грани, к которой приблизилось человечество и за которой следовала бы ядерная война. США поняли, что есть вторая сверхдержава, и что отныне с мнением СССР надо считаться, и что надо играть не на обострение ситуации, а на развитие отношений между двумя социальными системами. И я думаю, что то, что "холодная война" не перешла в фазу глобального вооруженного конфликта с применением ядерного оружия, было обусловлено в том числе и вкладом советских органов государственной безопасности", - подчеркнул собеседник агентства.

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ссср, главное разведывательное управление рф, кпсс, общество, россия