https://ria.ru/20240313/intervyu-1932828772.html
Байдена проинформировали об интервью Путина журналисту Киселеву
Байдена проинформировали об интервью Путина журналисту Киселеву - РИА Новости, 13.03.2024
Байдена проинформировали об интервью Путина журналисту Киселеву
Президент США Джо Байден проинформирован об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, высказывания в части ядерных сил в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:14
2024-03-13T22:14
2024-03-13T22:26
интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, высказывания в части ядерных сил в Вашингтоне считают безответственными, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент, конечно, в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан. Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта", - сказала Жан-Пьер журналистам.Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву ранее заявил, что РФ готова к ядерной войне, но о самой такой возможности сказал: "Не думаю, что здесь все несется так в лоб". По словам президента России, страна готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства.
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интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik, в мире, вашингтон (штат), россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, карин жан-пьер
Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву – Радио Sputnik, В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Карин Жан-Пьер
Байдена проинформировали об интервью Путина журналисту Киселеву
Белый дом: Байдена проинформировали об интервью Путина журналисту Киселеву