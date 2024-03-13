https://ria.ru/20240313/intervyu-1932828772.html

Байдена проинформировали об интервью Путина журналисту Киселеву

Байдена проинформировали об интервью Путина журналисту Киселеву - РИА Новости, 13.03.2024

Байдена проинформировали об интервью Путина журналисту Киселеву

Президент США Джо Байден проинформирован об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, высказывания в части ядерных сил в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:14

2024-03-13T22:14

2024-03-13T22:26

интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформирован об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, высказывания в части ядерных сил в Вашингтоне считают безответственными, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент, конечно, в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан. Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта", - сказала Жан-Пьер журналистам.Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву ранее заявил, что РФ готова к ядерной войне, но о самой такой возможности сказал: "Не думаю, что здесь все несется так в лоб". По словам президента России, страна готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства.

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

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интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik, в мире, вашингтон (штат), россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, карин жан-пьер