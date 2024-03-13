https://ria.ru/20240313/gosduma-1932766957.html

Госдума возвращает работающим с серебром ювелирам право на "упрощенку"

Госдума возвращает работающим с серебром ювелирам право на "упрощенку" - РИА Новости, 13.03.2024

Госдума возвращает работающим с серебром ювелирам право на "упрощенку"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который возвращает ювелирам, работающим с серебром, право на упрощенную и патентную системы налогообложения (УСН и РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:19

2024-03-13T16:19

2024-03-13T16:19

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который возвращает ювелирам, работающим с серебром, право на упрощенную и патентную системы налогообложения (УСН и ПСН), и одновременно отменяет льготы по НДС при продаже серебряных слитков. Во втором чтении проект может быть рассмотрен 19 марта. Документ внесен группой сенаторов и депутатом-единороссом Денисом Кравченко. Он предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям, которые производят или реализуют ювелирные и другие изделия из серебра, право на применение УСН с 1 января 2024 года, то есть задним числом. Но для этого они должны до 31 марта уведомить налоговый орган о переходе на такой режим. А с 1 января 2025 года для таких лиц восстанавливается и возможность перехода на ПСН и автоматизированную УСН. Одновременно законопроект отменяет действующее освобождение от НДС операций по реализации серебра и нулевую ставку данного налога при реализации серебряных слитков физлицам банками, аффинажными организациями и "Гознаком". При этом для золотых слитков льгота по НДС сохраняется. Реализация предлагаемых мер позволит снизить издержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих с серебром, связанные с переходом на общую систему налогообложения, которые привели к сокращению численности работников, а в ряде случаев - к прекращению деятельности, сказано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Правительство РФ поддерживает принятие законопроекта. Специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли, включая УСН и ПСН, перестали действовать в России с 1 января 2023 года. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшейся 26 мая 2023 года, поручил правительству рассмотреть возможность вернуть малым и средним предприятиям, работающим с серебром, право на применение специальных налоговых режимов. УСН позволяет платить 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, а при ПСН платится только стоимость патента. "Более низкая налоговая нагрузка позволяет сократить издержки производителей и продавцов, что может отразиться на ценах для потребителей. Ожидается, что сокращение бюрократических процедур и упрощение налогообложения для предпринимателей в отрасли серебряных изделий поможет улучшить доступность товаров для граждан. Изменения выгодны и предпринимателям, и гражданам, и экономике страны в целом", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

https://ria.ru/20240313/biznes-1932730457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, госдума рф, денис кравченко, никита чаплин, гознак