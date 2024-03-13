https://ria.ru/20240313/folkloriada-1932804753.html

На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады

На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады - РИА Новости, 13.03.2024

На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады

Акция, посвященная старту обратного отсчета 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады, которая пройдет в Казани, состоялась на площадке... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:04

2024-03-13T19:04

2024-03-13T20:17

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

казань

москва

ольга любимова

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Акция, посвященная старту обратного отсчета 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады, которая пройдет в Казани, состоялась на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.Вторая всероссийская детская Фольклориада пройдет в Казани с 19 по 23 июня."Сегодня очень важно, когда до нашей второй Фольклориады осталось 100 дней, вспомнить, как все начиналось в 2022 году - в важном году, году национального наследия России. По указу президента было принято решение, ряд важнейших решений: в законодательстве, в реставрации, в деятельности наших научников, которые ездят по всей стране, исследуют, записывают все, что сохранилось о памяти, культуре, истории и традициях нашего многонационального народа всех 89 регионов", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.Как уточняется, фестиваль соберет участников фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнители на национальных инструментах. Своим творчеством они представят традиции и культуру разных народов России.Любимова отметила, что выбор места проведения второй Фольклориады неслучаен. Татарстан знаменит своими традициями, трепетно к ним относится и чтит их. Также Казань славится торжественными церемониями."Неважно, в какой семье ты родился, главное, чтобы были возможности сохранить свой культурный код. Все начинается с детства и семьи… Те проекты, которые мы реализуем, в регионах, позволяют создать максимально комфортные условия независимо от того, где живет человек: в небольшом населенном пункте или многомиллионном городе, есть возможность выходить на профессиональную сцену, получить доступ к педагогам, которые научат самому главному - любить не только свои корни, но и свою родину и продолжать свои традиции", - сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.В рамках Фольклориады также пройдут многонациональные праздничные шествия, флешмобы, концерты, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи и многое другое.

россия

казань

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выставка-форум "россия", россия, казань, москва, ольга любимова, общество