На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады

На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет 100 дней до Фольклориады
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.
Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.
Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.
Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.
Во время всероссийского форума "Родные — любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".
Во время всероссийского форума "Родные — любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".
К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.
К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.
Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.
Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.
На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".
На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".
Гостей ждут новые подарки и к 8 Марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.
Гостей ждут новые подарки и к 8 Марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.
Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.
Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".
В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".
В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".
На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".
На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.
На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.
Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.
Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.
Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.
Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.
Во время всероссийского форума "Родные — любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".
К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.
Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.
На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".
Гостей ждут новые подарки и к 8 Марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.
Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".
В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".
На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.
Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.