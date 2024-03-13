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На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады - РИА Новости, 13.03.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
19:04 13.03.2024 (обновлено: 20:17 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/folkloriada-1932804753.html
На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады
На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады - РИА Новости, 13.03.2024
На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады
Акция, посвященная старту обратного отсчета 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады, которая пройдет в Казани, состоялась на площадке... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:04
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выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Акция, посвященная старту обратного отсчета 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады, которая пройдет в Казани, состоялась на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.Вторая всероссийская детская Фольклориада пройдет в Казани с 19 по 23 июня."Сегодня очень важно, когда до нашей второй Фольклориады осталось 100 дней, вспомнить, как все начиналось в 2022 году - в важном году, году национального наследия России. По указу президента было принято решение, ряд важнейших решений: в законодательстве, в реставрации, в деятельности наших научников, которые ездят по всей стране, исследуют, записывают все, что сохранилось о памяти, культуре, истории и традициях нашего многонационального народа всех 89 регионов", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.Как уточняется, фестиваль соберет участников фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнители на национальных инструментах. Своим творчеством они представят традиции и культуру разных народов России.Любимова отметила, что выбор места проведения второй Фольклориады неслучаен. Татарстан знаменит своими традициями, трепетно к ним относится и чтит их. Также Казань славится торжественными церемониями."Неважно, в какой семье ты родился, главное, чтобы были возможности сохранить свой культурный код. Все начинается с детства и семьи… Те проекты, которые мы реализуем, в регионах, позволяют создать максимально комфортные условия независимо от того, где живет человек: в небольшом населенном пункте или многомиллионном городе, есть возможность выходить на профессиональную сцену, получить доступ к педагогам, которые научат самому главному - любить не только свои корни, но и свою родину и продолжать свои традиции", - сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.В рамках Фольклориады также пройдут многонациональные праздничные шествия, флешмобы, концерты, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи и многое другое.
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выставка-форум "россия", россия, казань, москва, ольга любимова, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Казань, Москва, Ольга Любимова, Общество
На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет до Фольклориады

На выставке "Россия" на ВДНХ стартовал обратный отсчет 100 дней до Фольклориады

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтарт Всероссийской детской Фольклориады на выставке-форуме "Россиия"
Старт Всероссийской детской Фольклориады на выставке-форуме Россиия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Старт Всероссийской детской Фольклориады на выставке-форуме "Россиия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Акция, посвященная старту обратного отсчета 100 дней до начала всероссийской детской Фольклориады, которая пройдет в Казани, состоялась на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
Вторая всероссийская детская Фольклориада пройдет в Казани с 19 по 23 июня.
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
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Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
"Сегодня очень важно, когда до нашей второй Фольклориады осталось 100 дней, вспомнить, как все начиналось в 2022 году - в важном году, году национального наследия России. По указу президента было принято решение, ряд важнейших решений: в законодательстве, в реставрации, в деятельности наших научников, которые ездят по всей стране, исследуют, записывают все, что сохранилось о памяти, культуре, истории и традициях нашего многонационального народа всех 89 регионов", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Как уточняется, фестиваль соберет участников фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнители на национальных инструментах. Своим творчеством они представят традиции и культуру разных народов России.
Любимова отметила, что выбор места проведения второй Фольклориады неслучаен. Татарстан знаменит своими традициями, трепетно к ним относится и чтит их. Также Казань славится торжественными церемониями.
"Неважно, в какой семье ты родился, главное, чтобы были возможности сохранить свой культурный код. Все начинается с детства и семьи… Те проекты, которые мы реализуем, в регионах, позволяют создать максимально комфортные условия независимо от того, где живет человек: в небольшом населенном пункте или многомиллионном городе, есть возможность выходить на профессиональную сцену, получить доступ к педагогам, которые научат самому главному - любить не только свои корни, но и свою родину и продолжать свои традиции", - сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
В рамках Фольклориады также пройдут многонациональные праздничные шествия, флешмобы, концерты, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи и многое другое.
Встречи с актерами и викторины: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.

Награждение 8-миллионного посетителя выставки Россия

Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Во время всероссийского форума "Родные — любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".

Выставка Россия встречает весну

Во время всероссийского форума "Родные — любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.

Открытие экспозиции к десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя

К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Она находится в павильоне № 75.

Открытие экспозиции к десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя

Она находится в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии По зову женского сердца

Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".

Певец SHAMAN выступает на торжественной церемонии награждения лауреатов премии По зову женского сердца

На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей ждут новые подарки и к 8 Марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.

Борис Эйфман и Татьяна Элькина на открытии Недели балета на стенде Санкт-Петербурга

Гостей ждут новые подарки и к 8 Марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.

Международная выставка-форум Россия

Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Певец Николай Басков выступает на торжественной церемонии награждения лауреатов премии По зову женского сердца

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".

 Концерт юных артистов СуперДети

В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Выставка Россия встречает весну

В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".

Музыканты Эдуард Двухименный и Мари Ануар. I Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.

I Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.

Открытие Недели балета на стенде Санкт-Петербурга

Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Во время всероссийского форума "Родные — любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Она находится в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Гостей ждут новые подарки и к 8 Марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
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