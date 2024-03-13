https://ria.ru/20240313/film-1932763118.html

Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино

Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино - РИА Новости, 13.03.2024

Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино

Депутат Елена Ямпольская на заседании комитета Госдумы по культуре поделилась впечатлениями о фильме про события в Донбассе "Позывной "Пассажир", назвав, его... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:56

2024-03-13T15:56

2024-03-13T15:56

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Елена Ямпольская на заседании комитета Госдумы по культуре поделилась впечатлениями о фильме про события в Донбассе "Позывной "Пассажир", назвав, его победой российского кинематографа. Премьера фильма состоялась 10 марта на выставке "Россия" на ВДНХ. На премьере создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов. В кинопрокат кинолента выходит 14 марта. "Могу сказать, что, по моему ощущению, фильм необыкновенно сильный, обладает высочайшими художественными достоинствами. Совершенно необходимое в наше время кино. Совершенно ясно объясняет, почему мы делаем то, что делаем, почему у нас не было выбора. Драматургия нравственного выбора держит каждую минуту. Это победа российского кинематографа. Это кино заслуживает, чтобы его увидело максимальное количество зрителей", - сказала Ямпольская. Также она сообщила, что уже направила запрос в Минкультуры РФ по поводу планирования расписания в кинотеатрах и мер поддержки данного фильма. Депутат и народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал фильм "Позывной "Пассажир" редким случаем, когда кино сделано с любовью. Депутат Елена Драпеко добавила, что важно реализовать этот фильм в странах СНГ. В основе сюжета – роман Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие.

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россия, донбасс, елена ямпольская, дмитрий певцов, елена драпеко, снг, госдума рф, выставка-форум "россия"