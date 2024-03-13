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Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино - РИА Новости, 13.03.2024
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15:56 13.03.2024
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Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино
Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино - РИА Новости, 13.03.2024
Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино
Депутат Елена Ямпольская на заседании комитета Госдумы по культуре поделилась впечатлениями о фильме про события в Донбассе "Позывной "Пассажир", назвав, его... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:56
2024-03-13T15:56
выставка-форум "россия"
россия
донбасс
елена ямпольская
дмитрий певцов
елена драпеко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Елена Ямпольская на заседании комитета Госдумы по культуре поделилась впечатлениями о фильме про события в Донбассе "Позывной "Пассажир", назвав, его победой российского кинематографа. Премьера фильма состоялась 10 марта на выставке "Россия" на ВДНХ. На премьере создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов. В кинопрокат кинолента выходит 14 марта. "Могу сказать, что, по моему ощущению, фильм необыкновенно сильный, обладает высочайшими художественными достоинствами. Совершенно необходимое в наше время кино. Совершенно ясно объясняет, почему мы делаем то, что делаем, почему у нас не было выбора. Драматургия нравственного выбора держит каждую минуту. Это победа российского кинематографа. Это кино заслуживает, чтобы его увидело максимальное количество зрителей", - сказала Ямпольская. Также она сообщила, что уже направила запрос в Минкультуры РФ по поводу планирования расписания в кинотеатрах и мер поддержки данного фильма. Депутат и народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал фильм "Позывной "Пассажир" редким случаем, когда кино сделано с любовью. Депутат Елена Драпеко добавила, что важно реализовать этот фильм в странах СНГ. В основе сюжета – роман Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие.
https://ria.ru/20240312/film-1932499688.html
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россия, донбасс, елена ямпольская, дмитрий певцов, елена драпеко, снг, госдума рф, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Донбасс, Елена Ямпольская, Дмитрий Певцов, Елена Драпеко, СНГ, Госдума РФ, Выставка-форум "Россия"
Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино

Депутат Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино

© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Позывной "Пассажир"
Премьера фильма Позывной Пассажир - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьера фильма "Позывной "Пассажир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Елена Ямпольская на заседании комитета Госдумы по культуре поделилась впечатлениями о фильме про события в Донбассе "Позывной "Пассажир", назвав, его победой российского кинематографа.
Премьера фильма состоялась 10 марта на выставке "Россия" на ВДНХ. На премьере создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов. В кинопрокат кинолента выходит 14 марта.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
"Могу сказать, что, по моему ощущению, фильм необыкновенно сильный, обладает высочайшими художественными достоинствами. Совершенно необходимое в наше время кино. Совершенно ясно объясняет, почему мы делаем то, что делаем, почему у нас не было выбора. Драматургия нравственного выбора держит каждую минуту. Это победа российского кинематографа. Это кино заслуживает, чтобы его увидело максимальное количество зрителей", - сказала Ямпольская.
Также она сообщила, что уже направила запрос в Минкультуры РФ по поводу планирования расписания в кинотеатрах и мер поддержки данного фильма.
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Депутат и народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал фильм "Позывной "Пассажир" редким случаем, когда кино сделано с любовью. Депутат Елена Драпеко добавила, что важно реализовать этот фильм в странах СНГ.
В основе сюжета – роман Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие.
Презентация фильма Спасибо, родная! на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах
12 марта, 14:08
 
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