Депутат Ямпольская назвала фильм "Позывной "Пассажир" победой российского кино
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Олег Газманов провел встречу с аудиторией.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Олег Газманов провел встречу с аудиторией.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.
Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.
В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.
Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.
На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.
По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.
Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".
В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".
Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.
Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".
На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.
Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.
На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.
На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.