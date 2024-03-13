https://ria.ru/20240313/festival-1932727684.html

Более 13 тысяч человек посетили площадку "Союзмультфильма" на ВФМ

Более 13 тысяч человек посетили площадку "Союзмультфильма" на ВФМ - РИА Новости, 13.03.2024

Более 13 тысяч человек посетили площадку "Союзмультфильма" на ВФМ

Более 13 тысяч человек посетили площадку "Союзмультфильма" на Всемирном фестивале молодежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:18

2024-03-13T14:18

2024-03-13T14:18

всемирный фестиваль молодежи — 2024

президентский фонд культурных инициатив

союзмультфильм

владимир путин

юлиана слащева

россия

василий кандинский

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 13 тысяч человек посетили площадку "Союзмультфильма" на Всемирном фестивале молодежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. "Свыше 13 тысяч гостей из разных стран посетили площадку "Союзмультфильма" на Всемирном фестивале молодежи", - говорится в сообщении. Председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева отметила, что благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с Благотворительным фондом поддержки анимации "Союзмультфильм" смог познакомить гостей фестиваля из разных стран с российской анимацией, а также подарить радость творчества и новых открытий. "Мы будем очень рады, если встречи на площадке "Союзмультфильма" стали для ее посетителей вдохновением на жизненные свершения", - подчеркнула Слащева. Она также напомнила, что в рамках фестиваля в Лабораториях Попова и Кандинского прошел интенсивный курс по анимации для подростков. В течение пяти дней ребята из разных стран работали в разных техниках анимации. Результатом творческого процесса стал анимационный фильм по мотивам стихотворения Василия Кандинского "Видеть". Картина была представлен на "Ярмарке проектов". Помимо этого, были организованы специальные кинопоказы классических и современных фильмов "Союзмультфильма" с субтитрами, а также игровая квест-экскурсия "История анимации", где игроки получали задания от персонажей мультфильмов и узнавали факты из истории анимации. В этой активности приняли участие свыше 5000 человек. Кроме того, персонажи "Союзмультфильма" также украсили собой Шествие молодежи мира и многонациональный "Хоровод Дружба". Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024. -0-

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, президентский фонд культурных инициатив, союзмультфильм, владимир путин, юлиана слащева, россия, василий кандинский, общество