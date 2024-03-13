https://ria.ru/20240313/fermer-1932834435.html

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами - РИА Новости, 13.03.2024

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

Новгородскому фермеру грозит уголовная ответственность за содержание коров в ненадлежащих условиях - в большом количестве навоза, сообщает минсельхоз региона. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T23:35

2024-03-13T23:35

2024-03-13T23:35

происшествия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Новгородскому фермеру грозит уголовная ответственность за содержание коров в ненадлежащих условиях - в большом количестве навоза, сообщает минсельхоз региона. Видео, на котором теленок на ферме по шею утопает в навозе вместе с коровой, появилось в среду в группе "ЧП 53 Великий Новгород. Новости". Подписчик утверждал, что в деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниет и умирает. Природоохранная прокуратура области после этого организовала проверку. На КФХ "Большое Войново" выехали также представители минсельхоза региона, ветеринарии, полиция, СУСК региона, Россельхознадзор и местная администрация. Выяснилось, что на ферме в основном содержится крупный рогатый скот айрширской породы. В 2023 году представители администрации и ветстанции из-за нарушений неоднократно выезжали в коровник. "Глава хозяйства игнорировала все замечания, нарушения на ферме не были устранены. Сегодня при обследовании фермы обнаружено большое количество неубранного навоза и жижы. С 6 марта транспортер для удаления навоза находится в неисправном состоянии... По итогам проверки будут приняты самые жесткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Пресс-служба прокуратуры области сообщает, что хозяйке фермы грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Отмечается, что одна из самых острых проблем хозяйства - отсутствие постоянных работников. Минсельхоз области окажет ферме содействие в привлечении работников и обеспечении нормальных условий труда до принятия решения о дальнейшей судьбе хозяйства.

https://ria.ru/20240205/ufa-1925528783.html

https://ria.ru/20240313/zhivodery-1932665442.html

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происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)