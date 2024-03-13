https://ria.ru/20240313/estoniya-1932794805.html

Эстония рекомендовала жителям не ездить в Россию на выборы президента

Эстония рекомендовала жителям не ездить в Россию на выборы президента - РИА Новости, 13.03.2024

Эстония рекомендовала жителям не ездить в Россию на выборы президента

Полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ, заявил в среду глава бюро погранохраны... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:06

2024-03-13T18:06

2024-03-13T18:06

выборы президента россии — 2024

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ, заявил в среду глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель. "Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. В день выборов нужно быть готовым к задержкам, полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено", - сказал Ээрик Пургель порталу Delfi. Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что на выборах президента России проживающим в стране россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в здании дипломатической миссии в Таллине, но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области. Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эстония, в мире, мвд эстонии