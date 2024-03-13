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Эстония рекомендовала жителям не ездить в Россию на выборы президента
Эстония рекомендовала жителям не ездить в Россию на выборы президента - РИА Новости, 13.03.2024
Эстония рекомендовала жителям не ездить в Россию на выборы президента
Полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ, заявил в среду глава бюро погранохраны... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:06
2024-03-13T18:06
2024-03-13T18:06
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ, заявил в среду глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель. "Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. В день выборов нужно быть готовым к задержкам, полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено", - сказал Ээрик Пургель порталу Delfi. Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что на выборах президента России проживающим в стране россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в здании дипломатической миссии в Таллине, но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области. Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240306/latviya-1931433247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, эстония, в мире, мвд эстонии
Выборы президента России — 2024, Россия, Эстония, В мире, МВД Эстонии
Эстония рекомендовала жителям не ездить в Россию на выборы президента
МВД Эстонии рекомендовало россиянам, живущим в стране, не ездить на выборы