https://ria.ru/20240313/erdogan-1932627737.html

Эрдоган может пойти на третий срок, заявил минюст Турции

Эрдоган может пойти на третий срок, заявил минюст Турции - РИА Новости, 13.03.2024

Эрдоган может пойти на третий срок, заявил минюст Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах, заявил министр юстиции Йылмаз Тундж. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T04:51

2024-03-13T04:51

2024-03-13T04:51

в мире

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_0:212:3069:1939_1920x0_80_0_0_472db0c596579ac001baf41d6ffd4da5.jpg

АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах, заявил министр юстиции Йылмаз Тундж. Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, а не нынешние оппозиционные мэры, и начать тем самым с 1 апреля "новую эру". В правящей партии Турции ранее сообщили, что заявление Эрдогана не означает уход из политики". "Согласно статье 101 нашей конституции, президент избирается на пять лет и избирается на два срока. Однако в третьем пункте статьи 116, если великое национальное собрание (парламент) Турции принимает решение о выборах в ходе второго срока (действующего) президента, то это соответствует 360 депутатам с большинством в три пятых. Если решение о проведении новых выборов принимается большинством в три пятых, то открывается путь к третьему сроку", - приводит слова министра телеканал TELE1. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 год был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20240129/peregovory-1924058422.html

https://ria.ru/20240312/vizit-1932602837.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган