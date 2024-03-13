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Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/dron-1932801911.html
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:47
2024-03-13T18:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - говорится в сообщении губернатора. Глава области уточнил, что на место выехали оперативные службы. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили службы спасения и военной полиции в Белгородской области
Автомобили службы спасения и военной полиции в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Автомобили службы спасения и военной полиции в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - говорится в сообщении губернатора.
Глава области уточнил, что на место выехали оперативные службы.
Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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