https://ria.ru/20240313/dron-1932801911.html

Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024

Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:47

2024-03-13T18:47

2024-03-13T18:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - говорится в сообщении губернатора. Глава области уточнил, что на место выехали оперативные службы. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

белгородская область

харьковская область

украина

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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, происшествия