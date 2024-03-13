https://ria.ru/20240313/danone-1932817437.html

Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества

Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества - РИА Новости, 13.03.2024

Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества

Президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:25

2024-03-13T20:25

2024-03-13T22:04

россия

danone

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Danone присутствовала в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежавшая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. Опубликованный в среду указ отменяет эту передачу.В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition и начал использовать новый логотип.В Health & Nutrition РИА Новости не стали комментировать указ президента.Ранее Financial Times сообщала, что Danone планирует продать свой российский бизнес молочной компании "Вамин Татарстан", которая согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над ним. Эту информацию компания также не комментировала.В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию также под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

https://ria.ru/20231003/alpro-1900108467.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

россия

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россия, danone, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика, московская область (подмосковье), санкт-петербург, владимир путин