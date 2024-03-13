https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932645289.html
В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников
В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников
Средства ПВО в Воронежской области за прошедшую ночь обнаружили и уничтожили более 30 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:33
2024-03-13T08:33
2024-03-13T09:15
специальная военная операция на украине
воронежская область
бутурлиновский район
александр гусев (губернатор)
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Средства ПВО в Воронежской области за прошедшую ночь обнаружили и уничтожили более 30 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья", — добавил глава области. В Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет.На местах работают все службы, власти в самые короткие сроки окажут помощь с восстановлением поврежденных объектов.Минувшей ночью и рано утром несколько регионов центральной России снова подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным местных властей, один аппарат самолетного типа сбили при подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. В Брянской области уничтожили восемь дронов, в Курской — шесть, в Белгородской — пять. В Рязани на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотника вспыхнул пожар.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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воронежская область, бутурлиновский район, александр гусев (губернатор), происшествия, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Бутурлиновский район, Александр Гусев (губернатор), Происшествия, Воронеж
В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили более 30 беспилотников