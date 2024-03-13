https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932641614.html

В Ленобласти сбили беспилотник

В Ленобласти сбили беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024

В Ленобласти сбили беспилотник

Беспилотник самолетного типа сбит на подлёте к нефтезаводу в Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:59

2024-03-13T07:59

2024-03-13T08:12

происшествия

киришский район

александр дрозденко

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит на подлёте к нефтезаводу в Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. "Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа. Производство работает в штатном режиме", - написал Дрозденко.Отмечается, что жертв и разрушений нет, последствия в месте падения уже локализовали и устранили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киришский район

ленинградская область

россия

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2024

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происшествия, киришский район, александр дрозденко, ленинградская область, россия