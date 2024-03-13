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В Курской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:57 13.03.2024 (обновлено: 05:00 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932628049.html
В Курской области сбили еще один украинский беспилотник
В Курской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
В Курской области сбили еще один украинский беспилотник
Еще один украинский беспилотник сбит в небе над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:57
2024-03-13T05:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
роман старовойт
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник сбит в небе над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО. Было известно о пяти беспилотниках, сбитых в области."Наши защитники продолжают отбивать вражеский налёт: в небе над Курской областью сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт
В Курской области сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор: в Курской области сбили еще один украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник сбит в небе над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО. Было известно о пяти беспилотниках, сбитых в области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши защитники продолжают отбивать вражеский налёт: в небе над Курской областью сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоман Старовойт
 
 
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