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В Курской области сбили еще один украинский беспилотник
В Курской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024
В Курской области сбили еще один украинский беспилотник
Еще один украинский беспилотник сбит в небе над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:57
2024-03-13T04:57
2024-03-13T05:00
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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вооруженные силы украины
роман старовойт
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник сбит в небе над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО. Было известно о пяти беспилотниках, сбитых в области."Наши защитники продолжают отбивать вражеский налёт: в небе над Курской областью сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт
В Курской области сбили еще один украинский беспилотник
Губернатор: в Курской области сбили еще один украинский беспилотник