https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932628049.html

В Курской области сбили еще один украинский беспилотник

В Курской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 13.03.2024

В Курской области сбили еще один украинский беспилотник

Еще один украинский беспилотник сбит в небе над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T04:57

2024-03-13T04:57

2024-03-13T05:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

роман старовойт

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник сбит в небе над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО. Было известно о пяти беспилотниках, сбитых в области."Наши защитники продолжают отбивать вражеский налёт: в небе над Курской областью сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, роман старовойт