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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 13.03.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью
Система ПВО ликвидировала беспилотник в Воронежской области, предварительно, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T02:46
2024-03-13T02:46
2024-03-13T02:53
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы рф
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Система ПВО ликвидировала беспилотник в Воронежской области, предварительно, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил об опасности атаки беспилотников."Дежурными средствами ПВО в Воронежской области обнаружен и ликвидирован БПЛА. По предварительным данным, последний на земле нет. Режим опасности атаки беспилотниками сохраняется", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью
Губернатор Гусев: в Воронежской области силы ПВО ликвидировали беспилотник