https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932624164.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 13.03.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью

Система ПВО ликвидировала беспилотник в Воронежской области, предварительно, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T02:46

2024-03-13T02:46

2024-03-13T02:53

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Система ПВО ликвидировала беспилотник в Воронежской области, предварительно, последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил об опасности атаки беспилотников."Дежурными средствами ПВО в Воронежской области обнаружен и ликвидирован БПЛА. По предварительным данным, последний на земле нет. Режим опасности атаки беспилотниками сохраняется", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор)