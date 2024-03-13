https://ria.ru/20240313/avtomobili-1932658631.html

В Петербурге показали первую модель бренда Xcite X-Cross 7

В Петербурге показали первую модель бренда Xcite X-Cross 7 - РИА Новости, 13.03.2024

В Петербурге показали первую модель бренда Xcite X-Cross 7

В Санкт-Петербурге впервые представили автомобили нового бренда Xcite X-Cross 7, их выставили на парковке у здания правительства, чтобы показать губернатору... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:04

2024-03-13T10:04

2024-03-13T18:08

авто

автоваз

александр беглов

санкт-петербург

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге впервые представили автомобили нового бренда Xcite X-Cross 7, их выставили на парковке у здания правительства, чтобы показать губернатору Александру Беглову, сообщил корреспондент РИА Новости.Шесть машин, выпущенных новым брендом "Автозавод Санкт-Петербург" выставили в ряд, изображая российский триколор. По информации, указанной в карточке под лобовым стеклом одного из автомобилей, мощность двигателя составляет 147 лошадиных сил, длина — 4,5 метра, ширина — 1,842 метра, высота — 1,705 метра. "АвтоВАЗ" в середине февраля передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность. Сейчас площадка называется "Автозавод Санкт-Петербург".В конце января машиностроительное предприятие сообщило, что на этой площадке произвели первую партию автомобилей нового бренда Xcite объемом в несколько тысяч штук. Начало продаж запланировали на весну.Эмблема нового бренда выполнена в виде латинской буквы "Икс", размещенной в овале. Название марки Xcite образовано от английского to excite — "волновать", "будоражить". Автобренд, как и сам завод, принадлежат АвтоВАЗу. Ранее президент компании Максим Соколов отмечал, что под новой маркой будут собираться машины по лицензии.

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авто, автоваз, александр беглов, санкт-петербург, технологии