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В Петербурге показали первую модель бренда Xcite X-Cross 7
В Петербурге показали первую модель бренда Xcite X-Cross 7 - РИА Новости, 13.03.2024
В Петербурге показали первую модель бренда Xcite X-Cross 7
В Санкт-Петербурге впервые представили автомобили нового бренда Xcite X-Cross 7, их выставили на парковке у здания правительства, чтобы показать губернатору... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:04
2024-03-13T10:04
2024-03-13T18:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге впервые представили автомобили нового бренда Xcite X-Cross 7, их выставили на парковке у здания правительства, чтобы показать губернатору Александру Беглову, сообщил корреспондент РИА Новости.Шесть машин, выпущенных новым брендом "Автозавод Санкт-Петербург" выставили в ряд, изображая российский триколор. По информации, указанной в карточке под лобовым стеклом одного из автомобилей, мощность двигателя составляет 147 лошадиных сил, длина — 4,5 метра, ширина — 1,842 метра, высота — 1,705 метра. "АвтоВАЗ" в середине февраля передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность. Сейчас площадка называется "Автозавод Санкт-Петербург".В конце января машиностроительное предприятие сообщило, что на этой площадке произвели первую партию автомобилей нового бренда Xcite объемом в несколько тысяч штук. Начало продаж запланировали на весну.Эмблема нового бренда выполнена в виде латинской буквы "Икс", размещенной в овале. Название марки Xcite образовано от английского to excite — "волновать", "будоражить". Автобренд, как и сам завод, принадлежат АвтоВАЗу. Ранее президент компании Максим Соколов отмечал, что под новой маркой будут собираться машины по лицензии.
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авто, автоваз, александр беглов, санкт-петербург, технологии
Авто, АвтоВАЗ, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Технологии
В Петербурге показали первую модель бренда Xcite X-Cross 7
В Петербурге прошла премьера кроссовера Xcite X-Cross 7 нового бренда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге впервые представили автомобили нового бренда Xcite X-Cross 7, их выставили на парковке у здания правительства, чтобы показать губернатору Александру Беглову, сообщил корреспондент РИА Новости.
Шесть машин, выпущенных новым брендом "Автозавод Санкт-Петербург" выставили в ряд, изображая российский триколор. По информации, указанной в карточке под лобовым стеклом одного из автомобилей, мощность двигателя составляет 147 лошадиных сил, длина — 4,5 метра, ширина — 1,842 метра, высота — 1,705 метра.
"АвтоВАЗ
" в середине февраля передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ
", обратно в государственную собственность. Сейчас площадка называется "Автозавод Санкт-Петербург".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи.
В конце января машиностроительное предприятие сообщило, что на этой площадке произвели первую партию автомобилей нового бренда Xcite объемом в несколько тысяч штук. Начало продаж запланировали на весну.
Эмблема нового бренда выполнена в виде латинской буквы "Икс", размещенной в овале. Название марки Xcite образовано от английского to excite — "волновать", "будоражить". Автобренд, как и сам завод, принадлежат АвтоВАЗу
. Ранее президент компании Максим Соколов
отмечал, что под новой маркой будут собираться машины по лицензии.
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