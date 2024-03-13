https://ria.ru/20240313/aukus-1932732870.html

Австралийский сенатор предрек провал проекта AUKUS

Австралийский сенатор предрек провал проекта AUKUS - РИА Новости, 13.03.2024

Австралийский сенатор предрек провал проекта AUKUS

Австралийский сенатор от партии "зеленых" Дэвид Шобридж предрек провал партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США), заявив, что Вашингтон в конечном... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:31

2024-03-13T14:31

2024-03-13T14:31

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Австралийский сенатор от партии "зеленых" Дэвид Шобридж предрек провал партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США), заявив, что Вашингтон в конечном итоге оставит его страну "ни с чем". Как сообщает австралийский телеканал ABC, в 2025 году Штаты собираются произвести лишь одну атомную подводную лодку (АПЛ) класса Virginia, тогда как предполагалось, что их будет две. Это обстоятельство ставит под сомнение способность Вашингтона выполнить обязательства перед Канберрой - продать до пяти АПЛ. "Сенатор от "зеленых" Дэвид Шобридж охарактеризовал последние правки в оборонный бюджет США как провал партнерства AUKUS, которое было слишком большим для восприятия, и предсказал, что Австралия в конечном итоге останется ни с чем", - отмечает телеканал. Шобридж подчеркнул, что, по его оценке, когда США согласились на создание AUKUS, они установили "аварийные выключатели", один из которых позволяет Вашингтону не передавать подводные лодки, если это "ухудшит подводные возможности" Штатов. Несмотря на заявление Пентагона об изменении планов, министерство обороны Австралии заявило, что правительство "уверено" в приобретении подводных лодок класса Virginia. Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил ABC, что будущая оборона Австралии "стала полностью зависеть от Соединенных Штатов". "На самом деле это тот случай, когда мы остались ни с чем, столкнувшись с суровой реальностью. Я имею в виду, что есть много сторонников AUKUS, и любого, кто критикует AUKUS, называют чуть ли не антипатриотичным. Но здесь мы должны быть реалистами", - отметил экс-премьер. Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан сказал телеканалу, что он "обеспокоен, но не удивлен" последним изменением в планах США, отметив, что в течение некоторого времени "были проблемы с ростом бюджета Пентагона". "Американцы тратят много денег, у них самый высокий оборонный бюджет в мире, но на данный момент он, вероятно, несоизмерим с угрозой, с которой им приходится сталкиваться в отношениях с Китаем и Россией", - пояснил Райан. Соглашение AUKUS, подписанное в сентябре 2021 года, направлено на противодействие растущему влиянию и военному присутствию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Сделка имеет два основных направления: приобретение Австралией атомных подводных лодок с обычным вооружением и трехсторонний обмен передовыми технологиями, включая квантовые, гиперзвуковые и искусственный интеллект. Для этого Канберра отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал. Ожидалось, что первые АПЛ австралийцы смогут спустить на воду только к концу 2030-х годов. Как заявил в августе 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу, появление атомного флота у Австралии откроет ящик Пандоры в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.

https://ria.ru/20231111/soyuznik-1908785120.html

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

https://ria.ru/20230809/avstraliya-1889006476.html

https://ria.ru/20240313/avstraliya-1932695630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австралия, aukus, сша