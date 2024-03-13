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СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 13.03.2024 (обновлено: 12:54 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ataki-1932703309.html
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ
СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:48
2024-03-13T12:54
специальная военная операция на украине
россия
рязань
нижегородская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источники. Ранее во вторник сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате три человека получили осколочные ранения. "Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - приводит издание слова источника. По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ. В частности, представители спецслужбы, как утверждает источник, системно реализуют подробно стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ". Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
россия
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россия, рязань, нижегородская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рязань, Нижегородская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Происшествия
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ

Укринформ: СБУ взяла на себя ответственность за атаку на три НПЗ в России

© Фото : Глеб Никитин/TelegramОбъект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источники.
Ранее во вторник сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате три человека получили осколочные ранения.
"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - приводит издание слова источника.
По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ. В частности, представители спецслужбы, как утверждает источник, системно реализуют подробно стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ".
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРязаньНижегородская областьСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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