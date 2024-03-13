СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ
Укринформ: СБУ взяла на себя ответственность за атаку на три НПЗ в России
© Фото : Глеб Никитин/TelegramОбъект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источники.
Ранее во вторник сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате три человека получили осколочные ранения.
"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - приводит издание слова источника.
По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ. В частности, представители спецслужбы, как утверждает источник, системно реализуют подробно стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ".
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.