https://ria.ru/20240313/ataki-1932703309.html

СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ

СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024

СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишут СМИ

СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:48

2024-03-13T12:48

2024-03-13T12:54

специальная военная операция на украине

россия

рязань

нижегородская область

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932425408_0:478:960:1018_1920x0_80_0_0_d0bf55d554074892fb959e852fc5e906.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источники. Ранее во вторник сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате три человека получили осколочные ранения. "Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - приводит издание слова источника. По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ. В частности, представители спецслужбы, как утверждает источник, системно реализуют подробно стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ". Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

россия

рязань

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рязань, нижегородская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, происшествия