https://ria.ru/20240313/arest-1932779592.html
В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины после пыток
В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины после пыток - РИА Новости, 13.03.2024
В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины после пыток
Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы Арсен Абдулкадиров арестован по уголовному делу о гибели... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:03
2024-03-13T17:03
2024-03-13T17:03
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МАХАЧКАЛА, 13 мар - РИА Новости. Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы Арсен Абдулкадиров арестован по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. В ночь на 21 января 2023 года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел. Полицейские считали, что он помог скрыться с места гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у Далгатова ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции доставили его в больницу, где медики констатировали смерть. В дальнейшем следствие установило, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые стали причиной его смерти. "В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району УМВД по Махачкале Абдулкадирову А.А., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г, e" ч.3 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), задержанному в рамках уголовного дела о пытках и причинении смерти по неосторожности жителю Махачкалы в здании местного РОВД. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 апреля 2024 года", – сообщила Мамаева. По версии следствия, Абдулкадиров способствовал сокрытию преступления. Согласно материалам дела, после гибели потерпевшего его вызвали в РОВД и он участвовал в доставлении тела мужчины в медучреждение якобы для оказания медицинской помощи. В феврале глава Дагестана Сергей Меликов и представители руководства правоохранительных органов республики встретились с родными Далгатова. И.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Супрун тогда сообщил, что в отношении 10 сотрудников полиции избрана мера пресечения, в ближайшее время планируется предъявить окончательное обвинение 13 фигурантам и направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.
https://ria.ru/20240312/torgovlya-1932596716.html
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происшествия, махачкала, советский район, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Советский район, Россия, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале арестовали полицейского по делу о гибели мужчины после пыток
Суд в Махачкале арестовал полицейского по делу о гибели мужчины после пыток
МАХАЧКАЛА, 13 мар - РИА Новости. Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы Арсен Абдулкадиров арестован по уголовному делу о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
В ночь на 21 января 2023 года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел. Полицейские считали, что он помог скрыться с места гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у Далгатова ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции доставили его в больницу, где медики констатировали смерть. В дальнейшем следствие установило, что мужчине были нанесены телесные повреждения, которые стали причиной его смерти.
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"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району УМВД по Махачкале Абдулкадирову А.А., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г, e" ч.3 ст.286 УК РФ
("Превышение должностных полномочий"), задержанному в рамках уголовного дела о пытках и причинении смерти по неосторожности жителю Махачкалы в здании местного РОВД. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 апреля 2024 года", – сообщила Мамаева.
По версии следствия, Абдулкадиров способствовал сокрытию преступления. Согласно материалам дела, после гибели потерпевшего его вызвали в РОВД и он участвовал в доставлении тела мужчины в медучреждение якобы для оказания медицинской помощи.
В феврале глава Дагестана Сергей Меликов
и представители руководства правоохранительных органов республики встретились с родными Далгатова. И.о. руководителя следственного управления СК
РФ по региону Александр Супрун тогда сообщил, что в отношении 10 сотрудников полиции избрана мера пресечения, в ближайшее время планируется предъявить окончательное обвинение 13 фигурантам и направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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