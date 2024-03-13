https://ria.ru/20240313/aktivy-1932621565.html

ЕС не сможет конфисковать доходы от части активов России, сообщили СМИ

ЕС не сможет конфисковать доходы от части активов России, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2024

ЕС не сможет конфисковать доходы от части активов России, сообщили СМИ

Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T01:49

2024-03-13T01:49

2024-03-13T02:37

украина

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно урегулирован, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника при Евросоюзе. Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на европейских чиновников, что руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы уже к июлю Киеву была представлена прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиардов евро. "С начала войны и до февраля прошлого года доходы, полученные от российских активов, составили 5,2 миллиарда евро. Но так как ЕС решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, накопленные к тому моменту доходы не будут переданы Украине вплоть до окончательного урегулирования по итогам войны, так как получить к ним доступ задним числом будет очень сложно", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире