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ЕС не сможет конфисковать доходы от части активов России, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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01:49 13.03.2024 (обновлено: 02:37 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/aktivy-1932621565.html
ЕС не сможет конфисковать доходы от части активов России, сообщили СМИ
ЕС не сможет конфисковать доходы от части активов России, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
ЕС не сможет конфисковать доходы от части активов России, сообщили СМИ
Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T01:49
2024-03-13T02:37
украина
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно урегулирован, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника при Евросоюзе. Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на европейских чиновников, что руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы уже к июлю Киеву была представлена прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиардов евро. "С начала войны и до февраля прошлого года доходы, полученные от российских активов, составили 5,2 миллиарда евро. Но так как ЕС решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, накопленные к тому моменту доходы не будут переданы Украине вплоть до окончательного урегулирования по итогам войны, так как получить к ним доступ задним числом будет очень сложно", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
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украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Украина, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС не сможет конфисковать доходы от части активов России, сообщили СМИ

Reuters: ЕС не может конфисковать доходы от активов России объемом 5,2 млрд евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно урегулирован, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника при Евросоюзе.
Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на европейских чиновников, что руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы уже к июлю Киеву была представлена прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиардов евро.
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"С начала войны и до февраля прошлого года доходы, полученные от российских активов, составили 5,2 миллиарда евро. Но так как ЕС решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, накопленные к тому моменту доходы не будут переданы Украине вплоть до окончательного урегулирования по итогам войны, так как получить к ним доступ задним числом будет очень сложно", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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