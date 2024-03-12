https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932489615.html

Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа

Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа - РИА Новости, 12.03.2024

Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа

Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:20

2024-03-12T13:20

2024-03-12T14:16

в мире

ереван

дмитрий песков

никол пашинян

москва

совет федерации рф

армен григорян

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786011517_1173:0:4814:2048_1920x0_80_0_0_f43ac1d977dcff6df0b530569ae98317.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян."И. о. командующего погранвойсками Армении обратился к командующему пограничным контингентом России в Армении, выразив благодарность и проинформировав, что с 1 августа 2024 года мы будем нести службу самостоятельно", — сказал он на пресс-конференции.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, контакты по линии ведомств будут продолжаться.О намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту Звартноц без российских пограничников заявил на прошлой неделе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. При этом он уточнил, что вопрос вывода российского контингента с армянско-азербайджанской границы, в частности с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка, не обсуждается.Как отметил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html

https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html

ереван

москва

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ереван, дмитрий песков, никол пашинян, москва, совет федерации рф, армен григорян, армения, россия