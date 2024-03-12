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Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа - РИА Новости, 12.03.2024
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13:20 12.03.2024 (обновлено: 14:16 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932489615.html
Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа
Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа - РИА Новости, 12.03.2024
Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа
Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:20
2024-03-12T14:16
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян."И. о. командующего погранвойсками Армении обратился к командующему пограничным контингентом России в Армении, выразив благодарность и проинформировав, что с 1 августа 2024 года мы будем нести службу самостоятельно", — сказал он на пресс-конференции.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, контакты по линии ведомств будут продолжаться.О намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту Звартноц без российских пограничников заявил на прошлой неделе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. При этом он уточнил, что вопрос вывода российского контингента с армянско-азербайджанской границы, в частности с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка, не обсуждается.Как отметил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html
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В мире, Ереван, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Москва, Совет Федерации РФ, Армен Григорян, Армения, Россия
Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа

Пашинян: армянские пограничники начнут сами служить в Звартноце с 1 августа

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image
Международный аэропорт Звартноц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"И. о. командующего погранвойсками Армении обратился к командующему пограничным контингентом России в Армении, выразив благодарность и проинформировав, что с 1 августа 2024 года мы будем нести службу самостоятельно", — сказал он на пресс-конференции.
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Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, контакты по линии ведомств будут продолжаться.

Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.

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О намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту Звартноц без российских пограничников заявил на прошлой неделе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. При этом он уточнил, что вопрос вывода российского контингента с армянско-азербайджанской границы, в частности с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка, не обсуждается.
Как отметил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.
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