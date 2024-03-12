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Вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам

Вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам - РИА Новости, 12.03.2024

Вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам

Запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента России, вступает в силу во... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T00:28

2024-03-12T00:28

2024-03-12T00:28

выборы президента россии — 2024

россия

политика

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента России, вступает в силу во вторник, 12 марта. Соответствующая норма прописана в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Согласно требованию, в течение пяти дней до последнего дня голосования, а также в дни голосования (с 12 по 17 марта 2024 года) запрещается публикация результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами. Также запрещается размещать их в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц. Сейчас в избирательной кампании по выборам президента продолжается период агитации в СМИ, стартовавший 17 февраля. Он продлится до 00.00 по местному времени первого дня голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия, политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов