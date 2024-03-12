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Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 12.03.2024
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13:52 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/zaes-1932496442.html
Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ
Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 12.03.2024
Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Рейтер, что присутствующие на ЗАЭС сотрудники справляются с работой. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:52
2024-03-12T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
россия
магатэ
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Рейтер, что присутствующие на ЗАЭС сотрудники справляются с работой. "Ситуация в долгосрочной перспективе не является устойчивой. В то же время в нынешнем положении в режиме остановки присутствующий персонал может выполнять работу", - сказал Гросси. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что Гросси после посещения станции в феврале был удовлетворен техническим состоянием Запорожской атомной электростанции и квалификацией персонала. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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безопасность, энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Россия, МАГАТЭ
Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ

Гросси: сотрудники Запорожской АЭС могут выполнять работу и справляются с ней

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Рейтер, что присутствующие на ЗАЭС сотрудники справляются с работой.
"Ситуация в долгосрочной перспективе не является устойчивой. В то же время в нынешнем положении в режиме остановки присутствующий персонал может выполнять работу", - сказал Гросси. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что Гросси после посещения станции в феврале был удовлетворен техническим состоянием Запорожской атомной электростанции и квалификацией персонала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСРоссияМАГАТЭ
 
 
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