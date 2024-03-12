https://ria.ru/20240312/zaes-1932496442.html
Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ
Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 12.03.2024
Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Рейтер, что присутствующие на ЗАЭС сотрудники справляются с работой. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:52
2024-03-12T13:52
2024-03-12T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
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магатэ
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Рейтер, что присутствующие на ЗАЭС сотрудники справляются с работой. "Ситуация в долгосрочной перспективе не является устойчивой. В то же время в нынешнем положении в режиме остановки присутствующий персонал может выполнять работу", - сказал Гросси. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что Гросси после посещения станции в феврале был удовлетворен техническим состоянием Запорожской атомной электростанции и квалификацией персонала. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Россия, МАГАТЭ
Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ
Гросси: сотрудники Запорожской АЭС могут выполнять работу и справляются с ней