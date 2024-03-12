https://ria.ru/20240312/zaes-1932496442.html

Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ

Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 12.03.2024

Персонал Запорожской АЭС справляется с работой, заявил глава МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Рейтер, что присутствующие на ЗАЭС сотрудники справляются с работой. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:52

2024-03-12T13:52

2024-03-12T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

рафаэль гросси

запорожская аэс

россия

магатэ

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью агентству Рейтер, что присутствующие на ЗАЭС сотрудники справляются с работой. "Ситуация в долгосрочной перспективе не является устойчивой. В то же время в нынешнем положении в режиме остановки присутствующий персонал может выполнять работу", - сказал Гросси. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что Гросси после посещения станции в феврале был удовлетворен техническим состоянием Запорожской атомной электростанции и квалификацией персонала. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

энергодар

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Кирилл Волков

безопасность, энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия, магатэ