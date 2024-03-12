https://ria.ru/20240312/vybory-1932404193.html

Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами

Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами - РИА Новости, 12.03.2024

Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами

Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или социальных сетях искусственно создают панику в связи с предстоящими президентскими выборами, утверждая,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:35

2024-03-12T03:35

2024-03-12T03:36

выборы президента россии — 2024

россия

общество

алла храпунова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или социальных сетях искусственно создают панику в связи с предстоящими президентскими выборами, утверждая, что якобы после них в стране ожидаются негативные изменения, рассказали РИА Новости эксперты. "Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или соцсетях искусственно создают панику в связи с предстоящим выборами: якобы после выборов президента РФ ожидаются существенные изменения в жизни страны. Темы могут быть самые неожиданные – новая волна мобилизации, запрет иностранных валют, рост цен на технику, ограничение выезда за границу и подобное", - рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук. По его словам, на фоне панических настроений активизируются мошенники и предлагают различные способы якобы решения проблем, например, вложить средства в некие фонды, биржи, криптовалюту. Также аферисты предлагают купить "круглосуточную защиту" от мобилизации, доступ "к базам данным ФСБ" с перечнем лиц, кому закрыт выезд за границу. Накануне таких важных событий, как выборы, массово создаются или "пробуждаются" спящие сообщества в соцсетях и в мессенджерах, говорит и куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. Эти ресурсы прикрываются освещением новостей, публикацией итогов голосования, пояснила она. "Мы не рекомендуем хаотично включаться в такие чаты, группы и каналы. Следить за новостями лучше в привычных и проверенных источниках - новостной контент и сейчас исчерпывающий, не надо загружать его дополнительно", - отметила Храпунова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240312/zapret-1932396092.html

https://ria.ru/20240311/svr-1932299139.html

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, алла храпунова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф