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Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами - РИА Новости, 12.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
03:35 12.03.2024 (обновлено: 03:36 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/vybory-1932404193.html
Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами
Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами - РИА Новости, 12.03.2024
Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами
Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или социальных сетях искусственно создают панику в связи с предстоящими президентскими выборами, утверждая,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:35
2024-03-12T03:36
выборы президента россии — 2024
россия
общество
алла храпунова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или социальных сетях искусственно создают панику в связи с предстоящими президентскими выборами, утверждая, что якобы после них в стране ожидаются негативные изменения, рассказали РИА Новости эксперты. "Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или соцсетях искусственно создают панику в связи с предстоящим выборами: якобы после выборов президента РФ ожидаются существенные изменения в жизни страны. Темы могут быть самые неожиданные – новая волна мобилизации, запрет иностранных валют, рост цен на технику, ограничение выезда за границу и подобное", - рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук. По его словам, на фоне панических настроений активизируются мошенники и предлагают различные способы якобы решения проблем, например, вложить средства в некие фонды, биржи, криптовалюту. Также аферисты предлагают купить "круглосуточную защиту" от мобилизации, доступ "к базам данным ФСБ" с перечнем лиц, кому закрыт выезд за границу. Накануне таких важных событий, как выборы, массово создаются или "пробуждаются" спящие сообщества в соцсетях и в мессенджерах, говорит и куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. Эти ресурсы прикрываются освещением новостей, публикацией итогов голосования, пояснила она. "Мы не рекомендуем хаотично включаться в такие чаты, группы и каналы. Следить за новостями лучше в привычных и проверенных источниках - новостной контент и сейчас исчерпывающий, не надо загружать его дополнительно", - отметила Храпунова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240312/zapret-1932396092.html
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россия, общество, алла храпунова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Общество, Алла Храпунова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами

Эксперты предупредили о сайтах, искусственно создающих панику перед выборами

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или социальных сетях искусственно создают панику в связи с предстоящими президентскими выборами, утверждая, что якобы после них в стране ожидаются негативные изменения, рассказали РИА Новости эксперты.
"Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или соцсетях искусственно создают панику в связи с предстоящим выборами: якобы после выборов президента РФ ожидаются существенные изменения в жизни страны. Темы могут быть самые неожиданные – новая волна мобилизации, запрет иностранных валют, рост цен на технику, ограничение выезда за границу и подобное", - рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук.
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По его словам, на фоне панических настроений активизируются мошенники и предлагают различные способы якобы решения проблем, например, вложить средства в некие фонды, биржи, криптовалюту. Также аферисты предлагают купить "круглосуточную защиту" от мобилизации, доступ "к базам данным ФСБ" с перечнем лиц, кому закрыт выезд за границу.
Накануне таких важных событий, как выборы, массово создаются или "пробуждаются" спящие сообщества в соцсетях и в мессенджерах, говорит и куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. Эти ресурсы прикрываются освещением новостей, публикацией итогов голосования, пояснила она.
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"Мы не рекомендуем хаотично включаться в такие чаты, группы и каналы. Следить за новостями лучше в привычных и проверенных источниках - новостной контент и сейчас исчерпывающий, не надо загружать его дополнительно", - отметила Храпунова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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