Россиян предупредили о сайтах, нагнетающих панику перед выборами
Эксперты предупредили о сайтах, искусственно создающих панику перед выборами
© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или социальных сетях искусственно создают панику в связи с предстоящими президентскими выборами, утверждая, что якобы после них в стране ожидаются негативные изменения, рассказали РИА Новости эксперты.
"Некоторые сайты в интернете, каналы в мессенджерах или соцсетях искусственно создают панику в связи с предстоящим выборами: якобы после выборов президента РФ ожидаются существенные изменения в жизни страны. Темы могут быть самые неожиданные – новая волна мобилизации, запрет иностранных валют, рост цен на технику, ограничение выезда за границу и подобное", - рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук.
По его словам, на фоне панических настроений активизируются мошенники и предлагают различные способы якобы решения проблем, например, вложить средства в некие фонды, биржи, криптовалюту. Также аферисты предлагают купить "круглосуточную защиту" от мобилизации, доступ "к базам данным ФСБ" с перечнем лиц, кому закрыт выезд за границу.
Накануне таких важных событий, как выборы, массово создаются или "пробуждаются" спящие сообщества в соцсетях и в мессенджерах, говорит и куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. Эти ресурсы прикрываются освещением новостей, публикацией итогов голосования, пояснила она.
"Мы не рекомендуем хаотично включаться в такие чаты, группы и каналы. Следить за новостями лучше в привычных и проверенных источниках - новостной контент и сейчас исчерпывающий, не надо загружать его дополнительно", - отметила Храпунова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.