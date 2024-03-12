https://ria.ru/20240312/vsu-1932579527.html

СМИ: солдаты ВСУ пришли в ярость из-за сюрприза ВС России на передовой

СМИ: солдаты ВСУ пришли в ярость из-за сюрприза ВС России на передовой - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: солдаты ВСУ пришли в ярость из-за сюрприза ВС России на передовой

Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами на фронте из-за неспособности противостоять российским средствам РЭБ, пишет New York Times. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:08

2024-03-12T19:08

2024-03-12T19:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами на фронте из-за неспособности противостоять российским средствам РЭБ, пишет New York Times."Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем полностью отключился. Русские заглушили сигнал его беспилотника. <…> Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет оттачивания их возможностей", — говорится в материале.Отмечается, что у России больше оборудования для глушения, способного подавлять украинские сигналы, передавая их на тех же частотах с большей мощностью. В то же время ВСУ испытывают нехватку не только живой силы и боеприпасов, но и серьезно уступают в сфере БПЛА."В условиях, когда западная военная помощь далеко не гарантирована, а артиллерийские боеприпасы на исходе, давление на беспилотную авиацию Украины только возрастает, ставя киевские войска во все более опасное положение", — резюмируется в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932569802.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932528661.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины