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СМИ: солдаты ВСУ пришли в ярость из-за сюрприза ВС России на передовой
СМИ: солдаты ВСУ пришли в ярость из-за сюрприза ВС России на передовой - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: солдаты ВСУ пришли в ярость из-за сюрприза ВС России на передовой
Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами на фронте из-за неспособности противостоять российским средствам РЭБ, пишет New York Times. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:08
2024-03-12T19:08
2024-03-12T19:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами на фронте из-за неспособности противостоять российским средствам РЭБ, пишет New York Times."Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем полностью отключился. Русские заглушили сигнал его беспилотника. <…> Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет оттачивания их возможностей", — говорится в материале.Отмечается, что у России больше оборудования для глушения, способного подавлять украинские сигналы, передавая их на тех же частотах с большей мощностью. В то же время ВСУ испытывают нехватку не только живой силы и боеприпасов, но и серьезно уступают в сфере БПЛА."В условиях, когда западная военная помощь далеко не гарантирована, а артиллерийские боеприпасы на исходе, давление на беспилотную авиацию Украины только возрастает, ставя киевские войска во все более опасное положение", — резюмируется в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932569802.html
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россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: солдаты ВСУ пришли в ярость из-за сюрприза ВС России на передовой
NYT: российские средства РЭБ выводят из строя дроны ВСУ на передовой