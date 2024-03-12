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Киев наращивает группировку недалеко от российской границы, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/vsu-1932415627.html
Киев наращивает группировку недалеко от российской границы, сообщили в ЛНР
Киев наращивает группировку недалеко от российской границы, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2024
Киев наращивает группировку недалеко от российской границы, сообщили в ЛНР
Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:19
2024-03-12T08:19
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
белгородская область
вооруженные силы украины
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населенном пункте Волчанск, который находится (на расстоянии - ред.) порядка 10 километров от населенного пункта Шебекино Белгородской области. Увеличивается как ВВТ (вооружение и военная техника - ред.), так и количество боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что по выявленным целям на приграничной с РФ территории российские силы регулярно наносят удары, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой. Для минимизации потерь ВСУ размещают личный состав по гражданским объектам, а технику прячут во дворах жилых построек и приусадебных участках.
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волчанск
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безопасность, волчанск, белгородская область, вооруженные силы украины, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Киев наращивает группировку недалеко от российской границы, сообщили в ЛНР

Марочко: ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы на Харьковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населенном пункте Волчанск, который находится (на расстоянии - ред.) порядка 10 километров от населенного пункта Шебекино Белгородской области. Увеличивается как ВВТ (вооружение и военная техника - ред.), так и количество боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что по выявленным целям на приграничной с РФ территории российские силы регулярно наносят удары, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой. Для минимизации потерь ВСУ размещают личный состав по гражданским объектам, а технику прячут во дворах жилых построек и приусадебных участках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолчанскБелгородская областьВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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