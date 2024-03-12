https://ria.ru/20240312/vsu-1932415627.html

Киев наращивает группировку недалеко от российской границы, сообщили в ЛНР

Киев наращивает группировку недалеко от российской границы, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2024

Киев наращивает группировку недалеко от российской границы, сообщили в ЛНР

Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:19

2024-03-12T08:19

2024-03-12T08:19

специальная военная операция на украине

безопасность

волчанск

белгородская область

вооруженные силы украины

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населенном пункте Волчанск, который находится (на расстоянии - ред.) порядка 10 километров от населенного пункта Шебекино Белгородской области. Увеличивается как ВВТ (вооружение и военная техника - ред.), так и количество боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что по выявленным целям на приграничной с РФ территории российские силы регулярно наносят удары, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой. Для минимизации потерь ВСУ размещают личный состав по гражданским объектам, а технику прячут во дворах жилых построек и приусадебных участках.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

белгородская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, волчанск, белгородская область, вооруженные силы украины, андрей марочко, вооруженные силы рф