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В МИД выразили готовность снова провести встречу палестинских фракций - РИА Новости, 12.03.2024
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07:45 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/vstrecha-1932414148.html
В МИД выразили готовность снова провести встречу палестинских фракций
В МИД выразили готовность снова провести встречу палестинских фракций - РИА Новости, 12.03.2024
В МИД выразили готовность снова провести встречу палестинских фракций
Россия готова организовать на своей территории новую встречу палестинских фракций для решения вопроса о создании правительства национального единства, у сторон... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:45
2024-03-12T07:45
израиль
в мире
палестина
россия
михаил богданов
муса абу марзук
владимир путин
оон
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия готова организовать на своей территории новую встречу палестинских фракций для решения вопроса о создании правительства национального единства, у сторон есть желание снова ее провести, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мы всегда готовы их принять, когда они посчитают это для себя возможным. Но, в принципе, есть желание", - сказал Богданов. "Мы постоянно в контакте со всеми палестинскими представителями", - добавил он. Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля-1 марта. По итогам стороны приняли совместное заявление. Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам встречи заявил РИА Новости, что в ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины. По его словам, палестинские фракции в Москве договорились о том, что продолжат переговоры, а новая встреча должна пройти в ближайшем будущем. Главный вопрос на повестке дня - это "механизм создания правительства (национального единства - ред.) и его ответственность". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240312/izrail-1932408360.html
https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html
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израиль, в мире, палестина, россия, михаил богданов, муса абу марзук, владимир путин, оон
Израиль, В мире, Палестина, Россия, Михаил Богданов, Муса Абу Марзук, Владимир Путин, ООН
В МИД выразили готовность снова провести встречу палестинских фракций

МИД: Россия готова снова провести встречу палестинских фракций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия готова организовать на своей территории новую встречу палестинских фракций для решения вопроса о создании правительства национального единства, у сторон есть желание снова ее провести, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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"Мы всегда готовы их принять, когда они посчитают это для себя возможным. Но, в принципе, есть желание", - сказал Богданов.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
СМИ назвали обстоятельства, при которых Байден ограничит помощь Израилю
05:39
"Мы постоянно в контакте со всеми палестинскими представителями", - добавил он.
Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля-1 марта. По итогам стороны приняли совместное заявление. Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам встречи заявил РИА Новости, что в ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины. По его словам, палестинские фракции в Москве договорились о том, что продолжат переговоры, а новая встреча должна пройти в ближайшем будущем. Главный вопрос на повестке дня - это "механизм создания правительства (национального единства - ред.) и его ответственность".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Вчера, 19:55
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
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7 марта, 06:49
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильВ миреПалестинаРоссияМихаил БогдановМуса Абу МарзукВладимир ПутинООН
 
 
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