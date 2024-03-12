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Эрдоган пригласил Путина с визитом после выборов в Турции

Эрдоган пригласил Путина с визитом после выборов в Турции - РИА Новости, 12.03.2024

Эрдоган пригласил Путина с визитом после выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:18

2024-03-12T21:18

2024-03-12T21:18

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АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. "После выборов мы примем в качестве гостя господина Путина", — заявил Эрдоган в ходе выступления перед послами, аккредитованными в стране. Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта. Визит президента РФ в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля-начале мая.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

турция

россия

анкара (провинция)

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турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире