Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган пригласил Путина с визитом после выборов в Турции - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/vizit-1932602837.html
Эрдоган пригласил Путина с визитом после выборов в Турции
Эрдоган пригласил Путина с визитом после выборов в Турции - РИА Новости, 12.03.2024
Эрдоган пригласил Путина с визитом после выборов в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:18
2024-03-12T21:18
турция
россия
анкара (провинция)
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_295:0:1752:820_1920x0_80_0_0_305c4c485fd2d4d423af447caeb5b8e8.jpg
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. "После выборов мы примем в качестве гостя господина Путина", — заявил Эрдоган в ходе выступления перед послами, аккредитованными в стране. Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта. Визит президента РФ в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля-начале мая.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_632aff734f02f1db778a5778a9f8fe04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эрдоган пригласил Путина с визитом после выборов в Турции

Эрдоган пригласил Путина с визитом после муниципальных выборов в Турции

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов.
"После выборов мы примем в качестве гостя господина Путина", — заявил Эрдоган в ходе выступления перед послами, аккредитованными в стране.
Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта.
Визит президента РФ в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля-начале мая.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
ТурцияРоссияАнкара (провинция)Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала