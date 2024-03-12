https://ria.ru/20240312/ukraina-1932612249.html
"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Соединенных Штатов с Украины, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:38
2024-03-12T22:38
2024-03-12T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей шойгу
виктория нуланд
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931245271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a8266544d40a8808312d300a97cba5aa.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Соединенных Штатов с Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Очевидно, ее (Нуланд. — прим. Ред.) вынудили подать в отставку. Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев", — отметил он.По словам военного, Вашингтон может повторить на Украине вьетнамский сценарий, когда США оставили все и покинули страну. Сейчас Россия представляет собой сильнейшую военную державу в Европе, поэтому у Белого дома нет шансов одержать победу против нее, пояснил полковник."Мы все понимаем, что уйдем: у нас нет выбора, у нас нет военной мощи, чтобы противостоять русским на Украине, мы никогда это не могли", — резюмировал Макгрегор.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240312/vsu-1932579527.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932569802.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931245271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85e303fb48f2e6990d8f6068d1efebf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, сергей шойгу, виктория нуланд, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Шойгу, Виктория Нуланд, Министерство обороны США
"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Макгрегор: США уйдут из Украины в ближайшие месяцы из-за провала