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"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932612249.html
"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Соединенных Штатов с Украины, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:38
2024-03-12T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей шойгу
виктория нуланд
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Соединенных Штатов с Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Очевидно, ее (Нуланд. — прим. Ред.) вынудили подать в отставку. Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев", — отметил он.По словам военного, Вашингтон может повторить на Украине вьетнамский сценарий, когда США оставили все и покинули страну. Сейчас Россия представляет собой сильнейшую военную державу в Европе, поэтому у Белого дома нет шансов одержать победу против нее, пояснил полковник."Мы все понимаем, что уйдем: у нас нет выбора, у нас нет военной мощи, чтобы противостоять русским на Украине, мы никогда это не могли", — резюмировал Макгрегор.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240312/vsu-1932579527.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей шойгу, виктория нуланд, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Шойгу, Виктория Нуланд, Министерство обороны США
"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Макгрегор: США уйдут из Украины в ближайшие месяцы из-за провала

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель"
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Соединенных Штатов с Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Очевидно, ее (Нуланд. — прим. Ред.) вынудили подать в отставку. Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев", — отметил он.
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По словам военного, Вашингтон может повторить на Украине вьетнамский сценарий, когда США оставили все и покинули страну. Сейчас Россия представляет собой сильнейшую военную державу в Европе, поэтому у Белого дома нет шансов одержать победу против нее, пояснил полковник.
"Мы все понимаем, что уйдем: у нас нет выбора, у нас нет военной мощи, чтобы противостоять русским на Украине, мы никогда это не могли", — резюмировал Макгрегор.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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