https://ria.ru/20240312/ukraina-1932612249.html

"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине

"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 12.03.2024

"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Соединенных Штатов с Украины, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T22:38

2024-03-12T22:38

2024-03-12T22:38

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

виктория нуланд

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Соединенных Штатов с Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Очевидно, ее (Нуланд. — прим. Ред.) вынудили подать в отставку. Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев", — отметил он.По словам военного, Вашингтон может повторить на Украине вьетнамский сценарий, когда США оставили все и покинули страну. Сейчас Россия представляет собой сильнейшую военную державу в Европе, поэтому у Белого дома нет шансов одержать победу против нее, пояснил полковник."Мы все понимаем, что уйдем: у нас нет выбора, у нас нет военной мощи, чтобы противостоять русским на Украине, мы никогда это не могли", — резюмировал Макгрегор.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240312/vsu-1932579527.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932569802.html

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