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В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство
В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство - РИА Новости, 12.03.2024
В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство
Самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет в Приморском океанариуме во Владивостоке без самца, принесла потомство, сообщили в учреждении. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:00
2024-03-12T06:00
2024-03-12T09:55
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет в Приморском океанариуме во Владивостоке без самца, принесла потомство, сообщили в учреждении."Три красных хвостокола Hemitrygon akajei (надотряд скатов) родились в Приморском океанариуме. Редкий случай оплодотворения без самца (партеногенез) внутри данного вида мало изучен. Поэтому появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов", — говорится в релизе.В океанариуме РИА Новости уточнили, что всего у них живут четыре самки хвостокола, привезенные с Тайваня."Потомство принесла одна самка. Все детеныши – также самки", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что ученые также рассматривают версию того, что самка была оплодотворена еще до поступления в Приморский океанариум. Такая "отложенная беременность" встречается у скатов и акул.Как рассказали в океанариуме, у детенышей разный характер: одна девочка очень любопытная и активная, две другие — значительно спокойнее.Скаты быстро растут, за два-три года достигают взрослых размеров — 60-80 сантиметров в диаметре. Отличительная особенность хвостоколов — ядовитый шип на хвосте. У новорожденных скатов он плотно прижат к хвосту и спрятан за специальной кожной оболочкой.
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приморский океанариум, владивосток, тайвань
Хорошие новости, Приморский океанариум, Владивосток, Тайвань
В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство
Живущая восемь лет без самца в Приморском океанариуме самка ската дала потомство
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости.
Самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет в Приморском океанариуме во Владивостоке без самца, принесла потомство, сообщили в учреждении
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"Три красных хвостокола Hemitrygon akajei (надотряд скатов) родились в Приморском океанариуме. Редкий случай оплодотворения без самца (партеногенез) внутри данного вида мало изучен. Поэтому появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов", — говорится в релизе.
В океанариуме РИА Новости уточнили, что всего у них живут четыре самки хвостокола, привезенные с Тайваня.
"Потомство принесла одна самка. Все детеныши – также самки", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ученые также рассматривают версию того, что самка была оплодотворена еще до поступления в Приморский океанариум. Такая "отложенная беременность" встречается у скатов и акул.
Партеногенез, или однополое размножение — случаи, когда женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения. Партогенез довольно широко распространен среди насекомых и других беспозвоночных существ, но среди позвоночных это большая редкость.
Как рассказали в океанариуме, у детенышей разный характер: одна девочка очень любопытная и активная, две другие — значительно спокойнее.
Скаты быстро растут, за два-три года достигают взрослых размеров — 60-80 сантиметров в диаметре. Отличительная особенность хвостоколов — ядовитый шип на хвосте. У новорожденных скатов он плотно прижат к хвосту и спрятан за специальной кожной оболочкой.
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