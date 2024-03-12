https://ria.ru/20240312/skat-1932409072.html

В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство

В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство - РИА Новости, 12.03.2024

В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство

Самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет в Приморском океанариуме во Владивостоке без самца, принесла потомство, сообщили в учреждении. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T06:00

2024-03-12T06:00

2024-03-12T09:55

хорошие новости

приморский океанариум

владивосток

тайвань

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет в Приморском океанариуме во Владивостоке без самца, принесла потомство, сообщили в учреждении."Три красных хвостокола Hemitrygon akajei (надотряд скатов) родились в Приморском океанариуме. Редкий случай оплодотворения без самца (партеногенез) внутри данного вида мало изучен. Поэтому появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов", — говорится в релизе.В океанариуме РИА Новости уточнили, что всего у них живут четыре самки хвостокола, привезенные с Тайваня."Потомство принесла одна самка. Все детеныши – также самки", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что ученые также рассматривают версию того, что самка была оплодотворена еще до поступления в Приморский океанариум. Такая "отложенная беременность" встречается у скатов и акул.Как рассказали в океанариуме, у детенышей разный характер: одна девочка очень любопытная и активная, две другие — значительно спокойнее.Скаты быстро растут, за два-три года достигают взрослых размеров — 60-80 сантиметров в диаметре. Отличительная особенность хвостоколов — ядовитый шип на хвосте. У новорожденных скатов он плотно прижат к хвосту и спрятан за специальной кожной оболочкой.

https://ria.ru/20240105/kenguru-1919802863.html

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приморский океанариум, владивосток, тайвань