https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932455055.html

Швеция не намерена размещать постоянные базы НАТО в стране

Швеция не намерена размещать постоянные базы НАТО в стране - РИА Новости, 12.03.2024

Швеция не намерена размещать постоянные базы НАТО в стране

Вступившая в НАТО Швеция не хочет, чтобы на территории страны появились войска альянса на постоянной основе, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:34

2024-03-12T11:34

2024-03-12T13:25

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швеция

нато

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АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Вступившая в НАТО Швеция не хочет, чтобы на территории страны появились войска альянса на постоянной основе, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в интервью турецкому агентству Anadolu."Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО", — сказал он.Накануне с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он также добавил, что в королевстве не видят необходимости в размещении на шведской земле ядерного оружия в мирное время.Одиннадцатого марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение страны к блоку в качестве 32-го члена.Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс на фоне событий на Украине. Финляндия стала членом блока 4 апреля 2023 года. Заявку Швеции долгое время блокировали Турция и Венгрия. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Стокгольмом курдских группировок.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет активность и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Для укрепления безопасности на западном направлении с учетом вступления Швеции и Финляндии в НАТО в России создали два новых военных округа — Ленинградский и Московский. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это позволит существенно повысить эффективность управления войсками.

https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932428077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, нато