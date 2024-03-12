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Швеция не намерена размещать постоянные базы НАТО в стране - РИА Новости, 12.03.2024
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11:34 12.03.2024 (обновлено: 13:25 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932455055.html
Швеция не намерена размещать постоянные базы НАТО в стране
Швеция не намерена размещать постоянные базы НАТО в стране - РИА Новости, 12.03.2024
Швеция не намерена размещать постоянные базы НАТО в стране
Вступившая в НАТО Швеция не хочет, чтобы на территории страны появились войска альянса на постоянной основе, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:34
2024-03-12T13:25
в мире
швеция
нато
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АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Вступившая в НАТО Швеция не хочет, чтобы на территории страны появились войска альянса на постоянной основе, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в интервью турецкому агентству Anadolu."Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО", — сказал он.Накануне с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он также добавил, что в королевстве не видят необходимости в размещении на шведской земле ядерного оружия в мирное время.Одиннадцатого марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение страны к блоку в качестве 32-го члена.Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс на фоне событий на Украине. Финляндия стала членом блока 4 апреля 2023 года. Заявку Швеции долгое время блокировали Турция и Венгрия. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Стокгольмом курдских группировок.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет активность и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Для укрепления безопасности на западном направлении с учетом вступления Швеции и Финляндии в НАТО в России создали два новых военных округа — Ленинградский и Московский. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это позволит существенно повысить эффективность управления войсками.
https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932428077.html
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html
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в мире, швеция, нато
В мире, Швеция, НАТО
Швеция не намерена размещать постоянные базы НАТО в стране

Глава МИД Билльстрем: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertТоржественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Вступившая в НАТО Швеция не хочет, чтобы на территории страны появились войска альянса на постоянной основе, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в интервью турецкому агентству Anadolu.
"Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО", — сказал он.
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Накануне с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он также добавил, что в королевстве не видят необходимости в размещении на шведской земле ядерного оружия в мирное время.
Одиннадцатого марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение страны к блоку в качестве 32-го члена.
Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс на фоне событий на Украине. Финляндия стала членом блока 4 апреля 2023 года. Заявку Швеции долгое время блокировали Турция и Венгрия. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Стокгольмом курдских группировок.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет активность и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Для укрепления безопасности на западном направлении с учетом вступления Швеции и Финляндии в НАТО в России создали два новых военных округа — Ленинградский и Московский. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это позволит существенно повысить эффективность управления войсками.
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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В миреШвецияНАТО
 
 
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