https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932468377.html

ЕС пригрозил Ирану дополнительными санкциями за сотрудничество с Россией

ЕС пригрозил Ирану дополнительными санкциями за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 12.03.2024

ЕС пригрозил Ирану дополнительными санкциями за сотрудничество с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет дополнительные санкции против Ирана в случае якобы поставок РФ баллистических ракет, при этом и... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:09

2024-03-12T12:09

2024-03-12T12:09

в мире

иран

россия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет дополнительные санкции против Ирана в случае якобы поставок РФ баллистических ракет, при этом и Москва, и Тегеран ранее на раз опровергали эти обвинения Запада, называя их бездоказательными. Глава ЕК выступила во вторник перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге. Выступление транслировалось на сайте ЕК. "Добавлю, что мы готовы ответить дополнительными санкциями в случае, если Иран предоставит России баллистические ракеты", - сказала она. В конце февраля западные СМИ бездоказательно сообщили о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти сообщения западных СМИ, заявил, что исламская республика привержена международному праву и Уставу ООН. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, в свою очередь, заявлял, что утверждения стран Запада о якобы имеющем место применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности. Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928870408.html

https://ria.ru/20240222/iran-1928929621.html

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в мире, иран, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз