https://ria.ru/20240312/rpts-1932545604.html

Священник рассказал о курсах блогеров в РПЦ

Священник рассказал о курсах блогеров в РПЦ - РИА Новости, 12.03.2024

Священник рассказал о курсах блогеров в РПЦ

В Русской православной церкви организуют много мероприятий для священников-миссионеров, блогеров, на которых обсуждается их работа в интернете, рассказал РИА... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:52

2024-03-12T16:52

2024-03-12T16:52

религия

нахабино

георгий победоносец

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви организуют много мероприятий для священников-миссионеров, блогеров, на которых обсуждается их работа в интернете, рассказал РИА Новости популярный миссионер, настоятель подмосковного храма великомученика Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) организовал курс для священников-блогеров и миссионеров."Это один из образовательных курсов. Подобных мероприятий, где обсуждается работа в интернете, очень много в Русской церкви: есть Школа православного миссионера, почти во всех епархиях действуют миссионерско-катехизаторские курсы", - сказал Островский.По его словам, священники "трудятся там, где народ". "Это просто некая грустная данность нашего времени: в информационном цифровом пространстве все - и миряне, и духовенство", - отметил иерей.Он также дал совет начинающим священникам-блогерам, миссионерам."Когда человек становится священником, на него возлагаются обязательства, он должен соблюдать определенные правила везде: дома, в интернете, в храме. Священник должен вести себя прилично, показывать пример, везде и всегда говорить только о том, в чем разбирается, компетентен. Например, от священника не ждут медицинских заключений и советов, куда направить войска", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240305/rpts-1931300638.html

https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1932212967.html

https://ria.ru/20240308/mart-1931407013.html

нахабино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

нахабино, георгий победоносец, русская православная церковь, религия