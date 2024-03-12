https://ria.ru/20240312/rpts-1932545604.html
Священник рассказал о курсах блогеров в РПЦ
Священник рассказал о курсах блогеров в РПЦ - РИА Новости, 12.03.2024
Священник рассказал о курсах блогеров в РПЦ
В Русской православной церкви организуют много мероприятий для священников-миссионеров, блогеров, на которых обсуждается их работа в интернете, рассказал РИА... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:52
2024-03-12T16:52
2024-03-12T16:52
религия
нахабино
георгий победоносец
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви организуют много мероприятий для священников-миссионеров, блогеров, на которых обсуждается их работа в интернете, рассказал РИА Новости популярный миссионер, настоятель подмосковного храма великомученика Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) организовал курс для священников-блогеров и миссионеров."Это один из образовательных курсов. Подобных мероприятий, где обсуждается работа в интернете, очень много в Русской церкви: есть Школа православного миссионера, почти во всех епархиях действуют миссионерско-катехизаторские курсы", - сказал Островский.По его словам, священники "трудятся там, где народ". "Это просто некая грустная данность нашего времени: в информационном цифровом пространстве все - и миряне, и духовенство", - отметил иерей.Он также дал совет начинающим священникам-блогерам, миссионерам."Когда человек становится священником, на него возлагаются обязательства, он должен соблюдать определенные правила везде: дома, в интернете, в храме. Священник должен вести себя прилично, показывать пример, везде и всегда говорить только о том, в чем разбирается, компетентен. Например, от священника не ждут медицинских заключений и советов, куда направить войска", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240305/rpts-1931300638.html
https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1932212967.html
https://ria.ru/20240308/mart-1931407013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нахабино, георгий победоносец, русская православная церковь, религия
Религия, Нахабино, Георгий Победоносец, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал о курсах блогеров в РПЦ
Иерей Островский: в РПЦ проходит много курсов для священников-блогеров
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви организуют много мероприятий для священников-миссионеров, блогеров, на которых обсуждается их работа в интернете, рассказал РИА Новости популярный миссионер, настоятель подмосковного храма великомученика Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) организовал курс для священников-блогеров и миссионеров.
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"Это один из образовательных курсов. Подобных мероприятий, где обсуждается работа в интернете, очень много в Русской церкви: есть Школа православного миссионера, почти во всех епархиях действуют миссионерско-катехизаторские курсы", - сказал Островский.
По его словам, священники "трудятся там, где народ". "Это просто некая грустная данность нашего времени: в информационном цифровом пространстве все - и миряне, и духовенство", - отметил иерей.
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Он также дал совет начинающим священникам-блогерам, миссионерам.
"Когда человек становится священником, на него возлагаются обязательства, он должен соблюдать определенные правила везде: дома, в интернете, в храме. Священник должен вести себя прилично, показывать пример, везде и всегда говорить только о том, в чем разбирается, компетентен. Например, от священника не ждут медицинских заключений и советов, куда направить войска", - подытожил собеседник агентства.
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