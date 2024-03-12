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"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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06:25 12.03.2024 (обновлено: 15:08 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pushkov-1932410050.html
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине - РИА Новости, 12.03.2024
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине
Высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине знаменует сдвиг в стратегии Запада — такое мнение выразил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:25
2024-03-12T15:08
в мире
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алексей пушков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине знаменует сдвиг в стратегии Запада — такое мнение выразил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он прокомментировал слова Столтенберга, который накануне заявил, что капитуляция Киева не принесет мира, и призвал усиливать Украину, чтобы показать России, что она "не получит того, чего желает, на поле боя". Как отметил Пушков, Столтенберг впервые признал, что для урегулирования кризиса стороны должны начать переговоры, при этом о возвращении к прежним границам Украины "им не было сказано ни слова".&quot;Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача максимум отброшена&quot;, — написал сенатор.По его словам, для Запада речь идет о сохранении основного "территориального массива" Украины с перспективой включения ее в западный ареал влияния в усеченном виде. "При этом сохранение такой Украины будет изображаться западной пропагандой как победа, не будучи ею", — заключил Пушков.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом. Но, отмечали в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета фактического положения дел и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.
https://ria.ru/20240311/nato-1932372146.html
https://ria.ru/20240311/pomosch-1932391529.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, алексей пушков, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Алексей Пушков, Владимир Путин, НАТО
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине

Пушков увидел в словах Столтенберга об Украине и ВСУ сдвиг в стратегии Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине знаменует сдвиг в стратегии Запада — такое мнение выразил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал слова Столтенберга, который накануне заявил, что капитуляция Киева не принесет мира, и призвал усиливать Украину, чтобы показать России, что она "не получит того, чего желает, на поле боя".
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Как отметил Пушков, Столтенберг впервые признал, что для урегулирования кризиса стороны должны начать переговоры, при этом о возвращении к прежним границам Украины "им не было сказано ни слова".
«

"Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача максимум отброшена", — написал сенатор.

По его словам, для Запада речь идет о сохранении основного "территориального массива" Украины с перспективой включения ее в западный ареал влияния в усеченном виде.
"При этом сохранение такой Украины будет изображаться западной пропагандой как победа, не будучи ею", — заключил Пушков.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом. Но, отмечали в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета фактического положения дел и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.
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