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Детские игровые площадки обновят в Ростовской области - РИА Новости, 12.03.2024
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Ростовская область
 
21:00 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ploschadki-1932598186.html
Детские игровые площадки обновят в Ростовской области
Детские игровые площадки обновят в Ростовской области - РИА Новости, 12.03.2024
Детские игровые площадки обновят в Ростовской области
Комплексное обновление детских игровых площадок проведут в Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам совещания по благоустройству. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:00
2024-03-12T21:00
ростовская область
ростовская область
василий голубев
владимир путин
россия
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жкх
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Комплексное обновление детских игровых площадок проведут в Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам совещания по благоустройству. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение продлить реализацию нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" до 2030 года. Основная цель - создание нового, современного и комфортного облика населенных пунктов. С 15 по 17 марта жители Ростовской области смогут офлайн проголосовать за объекты, которые будут приведены в порядок. В текущем году в списке номинантов 140 объектов. В текущем году, объявленном в Ростовской области Годом семьи, при благоустройстве территорий было решено сделать акцент на обновлении детских игровых площадок. Всего в регионе 3174 площадки. Большая часть игрового оборудования во дворах и парках устарела, на обновление потребуется 290 миллионов рублей. На совещании были представлены предложения по замене и установке новых игровых площадок. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил до 1 июня завершить разработку универсальных проектов таких площадок. "Давайте больше не обсуждать тему. Уважаемые главы, каждый из вас должен знать, сколько точно у вас сегодня площадок требует замены. Понятно, что начинать надо прежде всего с тех мест, где много людей проживает. Мы должны комплексно оценить, сколько детских площадок нужно привести в порядок, сколько обновить или установить новых. Прошу представить мне эти предложения", - поручил губернатор. До конца года министерство ЖКХ должно будет подготовить предложения по предоставлению муниципалитетам областной субсидии на приобретение игровых комплексов или детских городков. Среди условий для предоставления такой субсидии хотят предусмотреть обустройство муниципалитетом основания, ограждения и освещения детских площадок. Голубев поддержал инициативу центра компетенций – широко привлекать ростовских производителей игрового оборудования к работе по модернизации площадок. На совещании также была поднята тема разработки единых подходов к содержанию парков и скверов.
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ростовская область, василий голубев, владимир путин, россия, дети, жкх
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев, Владимир Путин, Россия, Дети, ЖКХ

Детские игровые площадки обновят в Ростовской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДетская интерактивная площадка
Детская интерактивная площадка - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Детская интерактивная площадка . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Комплексное обновление детских игровых площадок проведут в Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам совещания по благоустройству.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение продлить реализацию нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" до 2030 года. Основная цель - создание нового, современного и комфортного облика населенных пунктов. С 15 по 17 марта жители Ростовской области смогут офлайн проголосовать за объекты, которые будут приведены в порядок. В текущем году в списке номинантов 140 объектов.
В текущем году, объявленном в Ростовской области Годом семьи, при благоустройстве территорий было решено сделать акцент на обновлении детских игровых площадок. Всего в регионе 3174 площадки. Большая часть игрового оборудования во дворах и парках устарела, на обновление потребуется 290 миллионов рублей.
На совещании были представлены предложения по замене и установке новых игровых площадок. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил до 1 июня завершить разработку универсальных проектов таких площадок.
"Давайте больше не обсуждать тему. Уважаемые главы, каждый из вас должен знать, сколько точно у вас сегодня площадок требует замены. Понятно, что начинать надо прежде всего с тех мест, где много людей проживает. Мы должны комплексно оценить, сколько детских площадок нужно привести в порядок, сколько обновить или установить новых. Прошу представить мне эти предложения", - поручил губернатор.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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До конца года министерство ЖКХ должно будет подготовить предложения по предоставлению муниципалитетам областной субсидии на приобретение игровых комплексов или детских городков. Среди условий для предоставления такой субсидии хотят предусмотреть обустройство муниципалитетом основания, ограждения и освещения детских площадок.
Голубев поддержал инициативу центра компетенций – широко привлекать ростовских производителей игрового оборудования к работе по модернизации площадок. На совещании также была поднята тема разработки единых подходов к содержанию парков и скверов.
 
Ростовская областьРостовская областьВасилий ГолубевВладимир ПутинРоссияДетиЖКХ
 
 
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