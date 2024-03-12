https://ria.ru/20240312/pervotsvety-1932439344.html

В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы

В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы - РИА Новости, 12.03.2024

В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы

В петербургском Ботаническом саду Петра Великого распустились первоцветы, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:51

2024-03-12T10:51

2024-03-12T12:13

хорошие новости

санкт-петербург

россия

петр i

российская академия наук

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932439681_0:449:960:989_1920x0_80_0_0_8369d8c15b35db989d8e42f0f3ff3b63.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. В петербургском Ботаническом саду Петра Великого распустились первоцветы, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Цветение первоцветов началось! С каждым днем их будет все больше. <…> Первоцветы в первую очередь появляются на Северном дворе, справа от здания Ботанического музея, возле оранжерей", — говорится в публикации. Ботанический сад Петербурга основан в 1714 году по указу Петра I как Аптекарский огород. В 1823 году преобразован в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад, а сейчас административно подчиняется Ботаническому институту имени В. Л. Комарова и входит в структуру Российской академии наук. Парк-дендрарий Ботанического сада — один из старейших в России. Здесь собраны коллекции древесных и травянистых растений открытого грунта — более 7,5 тысячи образцов. Общая площадь оранжерей Ботанического сада составляет около гектара, а протяженность — примерно километр. В коллекции расположенного на территории сада Ботанического музея — свыше 80 тысяч растений.

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, россия, петр i, российская академия наук, общество