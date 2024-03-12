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В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы - РИА Новости, 12.03.2024
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10:51 12.03.2024 (обновлено: 12:13 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pervotsvety-1932439344.html
В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы
В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы - РИА Новости, 12.03.2024
В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы
В петербургском Ботаническом саду Петра Великого распустились первоцветы, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:51
2024-03-12T12:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. В петербургском Ботаническом саду Петра Великого распустились первоцветы, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Цветение первоцветов началось! С каждым днем их будет все больше. &lt;…&gt; Первоцветы в первую очередь появляются на Северном дворе, справа от здания Ботанического музея, возле оранжерей", — говорится в публикации. Ботанический сад Петербурга основан в 1714 году по указу Петра I как Аптекарский огород. В 1823 году преобразован в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад, а сейчас административно подчиняется Ботаническому институту имени В. Л. Комарова и входит в структуру Российской академии наук. Парк-дендрарий Ботанического сада — один из старейших в России. Здесь собраны коллекции древесных и травянистых растений открытого грунта — более 7,5 тысячи образцов. Общая площадь оранжерей Ботанического сада составляет около гектара, а протяженность — примерно километр. В коллекции расположенного на территории сада Ботанического музея — свыше 80 тысяч растений.
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Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Петр I, Российская академия наук, Общество
В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы

Первоцветы распустились в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге

© Фото : Ботанический сад Петра Великого/TelegramПервоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду
Первоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
Первоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. В петербургском Ботаническом саду Петра Великого распустились первоцветы, сообщило учреждение в Telegram-канале.
"Цветение первоцветов началось! С каждым днем их будет все больше. <…> Первоцветы в первую очередь появляются на Северном дворе, справа от здания Ботанического музея, возле оранжерей", — говорится в публикации.
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/TelegramПервоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду
Первоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
Первоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду
Ботанический сад Петербурга основан в 1714 году по указу Петра I как Аптекарский огород. В 1823 году преобразован в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад, а сейчас административно подчиняется Ботаническому институту имени В. Л. Комарова и входит в структуру Российской академии наук.
Парк-дендрарий Ботанического сада — один из старейших в России. Здесь собраны коллекции древесных и травянистых растений открытого грунта — более 7,5 тысячи образцов. Общая площадь оранжерей Ботанического сада составляет около гектара, а протяженность — примерно километр. В коллекции расположенного на территории сада Ботанического музея — свыше 80 тысяч растений.
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/TelegramПервоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду
Первоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
Первоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду
 
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