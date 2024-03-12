https://ria.ru/20240312/nogti-1932528802.html

У каждой четвертой. Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по ногтям

У каждой четвертой. Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по ногтям - РИА Новости, 12.03.2024

У каждой четвертой. Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по ногтям

Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:57

2024-03-12T15:57

2024-03-12T16:58

общество

александр мясников (врач)

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Допустим, железодефицитная анемия... Ноготь может иметь вогнутую форму, со впадинкой. Видите такие продольные полосы? Они, как правило, ни о чем не говорят, но также могут говорить об анемии", — сказал врач.На вопрос гостьи студии, может ли это быть связано с заболеваниями щитовидной железы, Мясников ответил, что каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом и у каждой четвертой изменена форма ногтей, но эти два фактора могут не совпадать друг с другом. Врач подчеркнул, что по ногтям можно многое сказать о состоянии здоровья человека.В свою очередь, дерматолог Ирина Гостева в том же эфире заявила, что любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. По ее словам, хороший кардиолог может по поперечному срезу определить даже то, был ли у пациента инфаркт или инсульт. Она рекомендовала в случае сомнений обратиться к врачу и сдать анализы.

https://ria.ru/20240305/zhelezo-1762063650.html

https://ria.ru/20231026/sonlivost-1905401817.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр мясников (врач), здоровье - общество