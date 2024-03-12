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У каждой четвертой. Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по ногтям - РИА Новости, 12.03.2024
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15:57 12.03.2024 (обновлено: 16:58 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/nogti-1932528802.html
У каждой четвертой. Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по ногтям
У каждой четвертой. Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по ногтям - РИА Новости, 12.03.2024
У каждой четвертой. Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по ногтям
Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:57
2024-03-12T16:58
общество
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".&quot;Допустим, железодефицитная анемия... Ноготь может иметь вогнутую форму, со впадинкой. Видите такие продольные полосы? Они, как правило, ни о чем не говорят, но также могут говорить об анемии&quot;, — сказал врач.На вопрос гостьи студии, может ли это быть связано с заболеваниями щитовидной железы, Мясников ответил, что каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом и у каждой четвертой изменена форма ногтей, но эти два фактора могут не совпадать друг с другом. Врач подчеркнул, что по ногтям можно многое сказать о состоянии здоровья человека.В свою очередь, дерматолог Ирина Гостева в том же эфире заявила, что любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. По ее словам, хороший кардиолог может по поперечному срезу определить даже то, был ли у пациента инфаркт или инсульт. Она рекомендовала в случае сомнений обратиться к врачу и сдать анализы.
https://ria.ru/20240305/zhelezo-1762063650.html
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общество, александр мясников (врач), здоровье - общество
Общество, Александр Мясников (врач), Здоровье - Общество
У каждой четвертой. Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по ногтям

Врач Мясников: изменение формы ногтей может говорить об анемии или тиреоидите

© iStock.com / RidofranzМаникюр
Маникюр - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© iStock.com / Ridofranz
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Допустим, железодефицитная анемия... Ноготь может иметь вогнутую форму, со впадинкой. Видите такие продольные полосы? Они, как правило, ни о чем не говорят, но также могут говорить об анемии", — сказал врач.

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На вопрос гостьи студии, может ли это быть связано с заболеваниями щитовидной железы, Мясников ответил, что каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом и у каждой четвертой изменена форма ногтей, но эти два фактора могут не совпадать друг с другом. Врач подчеркнул, что по ногтям можно многое сказать о состоянии здоровья человека.
В свою очередь, дерматолог Ирина Гостева в том же эфире заявила, что любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. По ее словам, хороший кардиолог может по поперечному срезу определить даже то, был ли у пациента инфаркт или инсульт. Она рекомендовала в случае сомнений обратиться к врачу и сдать анализы.
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