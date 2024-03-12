https://ria.ru/20240312/nato-1932400216.html

Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России

Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России - РИА Новости, 12.03.2024

Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T01:57

2024-03-12T01:57

2024-03-12T05:21

сергей цеков

нато

россия

украина

венгрия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.Двенадцатого марта исполняется 25 лет с момента принятия в альянс Венгрии, Польши и Чехии. Это событие вошло в историю как "Четвертое расширение НАТО", с которого началось расширение альянса на восток."Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, всем уже очевидно, что основная цель НАТО – Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну", — сказал Цеков. По его словам, НАТО – военный блок, который несет войну в мире, в том числе в Европе, пример тому бомбардировка Югославии и военный конфликт на Украине."Вместо того чтобы договориться о взаимной безопасности, в НАТО, прикрываясь демагогией о свободе и демократии, решили создать из Украины свой военный форпост и плацдарм", — подчеркнул сенатор.По его мнению, со временем НАТО как военно-политический блок ждет саморазрушение."Думаю, что жизнь НАТО после всех расширений к границам России не будет долгой. Сколько времени на это уйдет, покажет история, но то, что альянс исчезнет с политической карты международного сообщества – это неизбежный процесс", — сказал сенатор.

https://ria.ru/20240311/nato-1932207208.html

https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html

https://ria.ru/20240309/nato-1932013012.html

россия

украина

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сергей цеков, нато, россия, украина, венгрия