https://ria.ru/20240312/nato-1932400216.html
Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России
Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России - РИА Новости, 12.03.2024
Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:57
2024-03-12T01:57
2024-03-12T05:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.Двенадцатого марта исполняется 25 лет с момента принятия в альянс Венгрии, Польши и Чехии. Это событие вошло в историю как "Четвертое расширение НАТО", с которого началось расширение альянса на восток."Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, всем уже очевидно, что основная цель НАТО – Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну", — сказал Цеков. По его словам, НАТО – военный блок, который несет войну в мире, в том числе в Европе, пример тому бомбардировка Югославии и военный конфликт на Украине."Вместо того чтобы договориться о взаимной безопасности, в НАТО, прикрываясь демагогией о свободе и демократии, решили создать из Украины свой военный форпост и плацдарм", — подчеркнул сенатор.По его мнению, со временем НАТО как военно-политический блок ждет саморазрушение."Думаю, что жизнь НАТО после всех расширений к границам России не будет долгой. Сколько времени на это уйдет, покажет история, но то, что альянс исчезнет с политической карты международного сообщества – это неизбежный процесс", — сказал сенатор.
https://ria.ru/20240311/nato-1932207208.html
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https://ria.ru/20240309/nato-1932013012.html
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сергей цеков, нато, россия, украина, венгрия
Сергей Цеков, НАТО, Россия, Украина, Венгрия
Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России
Сенатор Цеков: основной целью НАТО является не оборона, а расчленение России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.
Двенадцатого марта исполняется 25 лет с момента принятия в альянс Венгрии
, Польши
и Чехии
. Это событие вошло в историю как "Четвертое расширение НАТО", с которого началось расширение альянса на восток.
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"Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, всем уже очевидно, что основная цель НАТО – Россия. После распада СССР
они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну", — сказал Цеков.
По его словам, НАТО – военный блок, который несет войну в мире, в том числе в Европе
, пример тому бомбардировка Югославии
и военный конфликт на Украине
.
"Вместо того чтобы договориться о взаимной безопасности, в НАТО, прикрываясь демагогией о свободе и демократии, решили создать из Украины свой военный форпост и плацдарм", — подчеркнул сенатор.
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По его мнению, со временем НАТО как военно-политический блок ждет саморазрушение.
"Думаю, что жизнь НАТО после всех расширений к границам России не будет долгой. Сколько времени на это уйдет, покажет история, но то, что альянс исчезнет с политической карты международного сообщества – это неизбежный процесс", — сказал сенатор.
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