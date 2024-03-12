https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке - РИА Новости, 12.03.2024
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Новорожденный мальчик, тело которого нашли при сортировке отходов на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, предварительно, умер от переохлаждения,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:52
2024-03-12T08:52
2024-03-12T09:18
происшествия
петропавловск-камчатский
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следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар — РИА Новости. Новорожденный мальчик, тело которого нашли при сортировке отходов на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, предварительно, умер от переохлаждения, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю в Telegram-канале. В минувшие выходные ведомство сообщило, что на территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. "По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена", - говорится в сообщении. Следователи объявили вознаграждение за сведения о женщине, которая могла быть матерью младенца. Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
https://ria.ru/20230603/mladenets-1875947920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Найденный на свалке в Петропавловске-Камчатском младенец умер от переохлаждения