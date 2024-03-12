https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html

Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке

Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке - РИА Новости, 12.03.2024

Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке

Новорожденный мальчик, тело которого нашли при сортировке отходов на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, предварительно, умер от переохлаждения,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:52

2024-03-12T08:52

2024-03-12T09:18

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар — РИА Новости. Новорожденный мальчик, тело которого нашли при сортировке отходов на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, предварительно, умер от переохлаждения, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю в Telegram-канале. В минувшие выходные ведомство сообщило, что на территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. "По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена", - говорится в сообщении. Следователи объявили вознаграждение за сведения о женщине, которая могла быть матерью младенца. Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

https://ria.ru/20230603/mladenets-1875947920.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)