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Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке - РИА Новости, 12.03.2024
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08:52 12.03.2024 (обновлено: 09:18 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке - РИА Новости, 12.03.2024
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Новорожденный мальчик, тело которого нашли при сортировке отходов на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, предварительно, умер от переохлаждения,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:52
2024-03-12T09:18
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар — РИА Новости. Новорожденный мальчик, тело которого нашли при сортировке отходов на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, предварительно, умер от переохлаждения, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю в Telegram-канале. В минувшие выходные ведомство сообщило, что на территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. "По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена", - говорится в сообщении. Следователи объявили вознаграждение за сведения о женщине, которая могла быть матерью младенца. Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке

Найденный на свалке в Петропавловске-Камчатском младенец умер от переохлаждения

© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/TelegramСотрудники СК РФ на свалке на Камчатке
Сотрудники СК РФ на свалке на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/Telegram
Сотрудники СК РФ на свалке на Камчатке
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар — РИА Новости. Новорожденный мальчик, тело которого нашли при сортировке отходов на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, предварительно, умер от переохлаждения, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю в Telegram-канале.
В минувшие выходные ведомство сообщило, что на территории полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола.
"По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена", - говорится в сообщении.
Следователи объявили вознаграждение за сведения о женщине, которая могла быть матерью младенца. Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Белорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением трупа новорожденного на полигоне ТБО - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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3 июня 2023, 14:14
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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