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На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца - РИА Новости, 10.03.2024
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03:14 10.03.2024
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На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца
На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца - РИА Новости, 10.03.2024
На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца
Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском тела... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T03:14
2024-03-10T03:14
россия
петропавловск-камчатский
происшествия
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском тела новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба ведомства. "На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
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россия
петропавловск-камчатский
камчатка
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россия, петропавловск-камчатский, происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ)
На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца

На Камчатке возбудили дело после обнаружения тела младенца на мусорном полигоне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском тела новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба ведомства.
"На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
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В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере
17 февраля, 09:36
Следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
 
РоссияПетропавловск-КамчатскийПроисшествияКамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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