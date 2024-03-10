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На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца
На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца - РИА Новости, 10.03.2024
На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца
Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском тела... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T03:14
2024-03-10T03:14
2024-03-10T03:14
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петропавловск-камчатский
происшествия
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском тела новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба ведомства. "На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
https://ria.ru/20240217/rebenok-1927920183.html
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россия, петропавловск-камчатский, происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ)
На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца
На Камчатке возбудили дело после обнаружения тела младенца на мусорном полигоне