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На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца

На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца - РИА Новости, 10.03.2024

На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело младенца

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском тела... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T03:14

2024-03-10T03:14

2024-03-10T03:14

россия

петропавловск-камчатский

происшествия

камчатка

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском тела новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба ведомства. "На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

https://ria.ru/20240217/rebenok-1927920183.html

россия

петропавловск-камчатский

камчатка

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россия, петропавловск-камчатский, происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)