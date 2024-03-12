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В Волгограде около шести тысяч человек вышли на митинг-концерт ЕР
В Волгограде около шести тысяч человек вышли на митинг-концерт ЕР - РИА Новости, 12.03.2024
В Волгограде около шести тысяч человек вышли на митинг-концерт ЕР
Около 6 тысяч человек принимают участие в митинг-концерте сторонников партии "Единая Россия" в Волгограде, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:18
2024-03-12T15:18
2024-03-12T15:25
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ВОЛГОГРАД, 12 мар - РИА Новости. Около 6 тысяч человек принимают участие в митинг-концерте сторонников партии "Единая Россия" в Волгограде, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Во вторник в Волгограде проходит митинг-концерт сторонников партии "Единая Россия " "Вместе за Россию!". По информации организаторов мероприятия, которой они поделись с агентством, в амфитеатре на Центральной набережной города собрались около 6 тысяч человек. "У каждого поколения есть свой выбор, свой Сталинград. Нами, потомками победителей, сделан выбор. Уже потомки плечу к плечу сражаются с современными фашистами ... Защищают нашу Родину... наш выбор. Наш выбор — это сильная, независимая Россия, семья, традиционные ценности", — сказал на открытии митинга-концерта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На митинг-концерт "Единой России" в Волгограде также приехал председатель партии Дмитрий Медведев.
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волгоград, сталинград, россия, дмитрий медведев, андрей бочаров, единая россия, политика
Волгоград, Сталинград, Россия, Дмитрий Медведев, Андрей Бочаров, Единая Россия, Политика
В Волгограде около шести тысяч человек вышли на митинг-концерт ЕР
В Волгограде около 6 тысяч человек вышли на митинг-концерт сторонников ЕР
ВОЛГОГРАД, 12 мар - РИА Новости. Около 6 тысяч человек принимают участие в митинг-концерте сторонников партии "Единая Россия" в Волгограде, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Во вторник в Волгограде проходит митинг-концерт сторонников партии "Единая Россия " "Вместе за Россию!". По информации организаторов мероприятия, которой они поделись с агентством, в амфитеатре на Центральной набережной города собрались около 6 тысяч человек.
"У каждого поколения есть свой выбор, свой Сталинград. Нами, потомками победителей, сделан выбор. Уже потомки плечу к плечу сражаются с современными фашистами ... Защищают нашу Родину... наш выбор. Наш выбор — это сильная, независимая Россия, семья, традиционные ценности", — сказал на открытии митинга-концерта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
На митинг-концерт "Единой России" в Волгограде также приехал председатель партии Дмитрий Медведев.