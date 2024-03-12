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Россия дает отпор новым фашистам, заявил Медведев - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 12.03.2024 (обновлено: 16:11 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/medvedev-1932530759.html
Россия дает отпор новым фашистам, заявил Медведев
Россия дает отпор новым фашистам, заявил Медведев - РИА Новости, 12.03.2024
Россия дает отпор новым фашистам, заявил Медведев
Россия в рамках спецоперации дает отпор новым фашистам, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:05
2024-03-12T16:11
специальная военная операция на украине
россия
волгоград
сталинград
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
нато
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ВОЛГОГРАД, 12 мар - РИА Новости. Россия в рамках спецоперации дает отпор новым фашистам, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Здесь не хочется говорить о трудных вещах, но все-таки я скажу. Это место святое, и очевидно, что определенный символизм всегда будет здесь присутствовать. Именно отсюда наша Красная Армия начала гнать фашистских захватчиков", - сказал Медведев на митинге-концерт "Единой России" в Волгограде. По его словам, то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. "Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках специальной военной операции дает отпор нынешним, новым фашистам, как бы это печально ни звучало", - добавил председатель партии. Медведев также отметил, что очень любит приезжать в Волгоград. "Потому что у вас прекрасный город, и с каждым разом он становится все более прекрасным", - пояснил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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россия, волгоград, сталинград, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волгоград, Сталинград, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, НАТО, Безопасность
Россия дает отпор новым фашистам, заявил Медведев

Медведев в Волгограде заявил, что Россия в рамках СВО дает отпор новым фашистам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает на митинге-концерте солидарности партийцев и сторонников Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Волгограде
Дмитрий Медведев выступает на митинге-концерте солидарности партийцев и сторонников Всероссийской политической партии Единая Россия в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев выступает на митинге-концерте солидарности партийцев и сторонников Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 12 мар - РИА Новости. Россия в рамках спецоперации дает отпор новым фашистам, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Здесь не хочется говорить о трудных вещах, но все-таки я скажу. Это место святое, и очевидно, что определенный символизм всегда будет здесь присутствовать. Именно отсюда наша Красная Армия начала гнать фашистских захватчиков", - сказал Медведев на митинге-концерт "Единой России" в Волгограде.
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России нужна тотальная милитаризация
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По его словам, то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
"Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках специальной военной операции дает отпор нынешним, новым фашистам, как бы это печально ни звучало", - добавил председатель партии.
Медведев также отметил, что очень любит приезжать в Волгоград.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Потому что у вас прекрасный город, и с каждым разом он становится все более прекрасным", - пояснил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолгоградСталинградДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная РоссияНАТОБезопасность
 
 
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