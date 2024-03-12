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В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе - РИА Новости, 12.03.2024
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Хорошие новости
 
17:13 12.03.2024 (обновлено: 17:24 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ldina-1932550468.html
В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе
В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе - РИА Новости, 12.03.2024
В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе
В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков-любителей со льдины в Финском заливе, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:13
2024-03-12T17:24
хорошие новости
происшествия
санкт-петербург
финский залив
петродворцовый район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков-любителей со льдины в Финском заливе, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале. "На внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров произошел отрыв ледового полотна", — уточнили в ведомстве. Людей со льдины доставили на берег с помощью катера на воздушной подушке.Медицинская помощь им не потребовалась.
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санкт-петербург
финский залив
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происшествия, санкт-петербург, финский залив, петродворцовый район
Хорошие новости, Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Петродворцовый район
В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе

Спасатели эвакуировали с отколовшейся льдины в Финском заливе 15 рыбаков

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/TelegramРыбаки-любители, эвакуированные со льда Финского залива спасателями Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга
Рыбаки-любители, эвакуированные со льда Финского залива спасателями Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Рыбаки-любители, эвакуированные со льда Финского залива спасателями Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков-любителей со льдины в Финском заливе, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале.
"На внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров произошел отрыв ледового полотна", — уточнили в ведомстве.
Людей со льдины доставили на берег с помощью катера на воздушной подушке.
Медицинская помощь им не потребовалась.
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Хорошие новостиПроисшествияСанкт-ПетербургФинский заливПетродворцовый район
 
 
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