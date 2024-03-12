https://ria.ru/20240312/ldina-1932550468.html

В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе

В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе - РИА Новости, 12.03.2024

В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе

В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков-любителей со льдины в Финском заливе, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:13

2024-03-12T17:13

2024-03-12T17:24

хорошие новости

происшествия

санкт-петербург

финский залив

петродворцовый район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков-любителей со льдины в Финском заливе, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале. "На внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров произошел отрыв ледового полотна", — уточнили в ведомстве. Людей со льдины доставили на берег с помощью катера на воздушной подушке.Медицинская помощь им не потребовалась.

https://ria.ru/20240312/rybaki-1932465563.html

санкт-петербург

финский залив

петродворцовый район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, финский залив, петродворцовый район