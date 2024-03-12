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В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе
В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе - РИА Новости, 12.03.2024
В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе
В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков-любителей со льдины в Финском заливе, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:13
2024-03-12T17:13
2024-03-12T17:24
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финский залив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 рыбаков-любителей со льдины в Финском заливе, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале. "На внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров произошел отрыв ледового полотна", — уточнили в ведомстве. Людей со льдины доставили на берег с помощью катера на воздушной подушке.Медицинская помощь им не потребовалась.
https://ria.ru/20240312/rybaki-1932465563.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Петербурге спасли 15 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе
Спасатели эвакуировали с отколовшейся льдины в Финском заливе 15 рыбаков