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В Крыму оценили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР - РИА Новости, 12.03.2024
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09:03 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/krym-1932418887.html
В Крыму оценили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР
В Крыму оценили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР - РИА Новости, 12.03.2024
В Крыму оценили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подарком для крымчан законопроект о признании недействительным решения от 1954 года о передаче тогда... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:03
2024-03-12T09:03
россия
украина
азовское море
владимир константинов
сергей цеков
константин затулин
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подарком для крымчан законопроект о признании недействительным решения от 1954 года о передаче тогда Крымской области в состав УССР. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Его авторы: депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление. "Для нас это — как подарок на 10-летие нашего возвращения. Это то, чего крымчане добивались, находясь сначала в составе УССР, а затем Украины, и после того, как наша политическая воля и решимость руководства Российской Федерации позволили нам вернуться на Родину", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, теперь осталось сделать последний шаг в деле восстановления исторической справедливости: дать политико-правовую оценку тех актов, с которых всё началось, которые прочертили между крымским и российским берегами Азовского моря и Керченского пролива сначала едва заметную, а потом ставшую государственной границу. "Это определило, а зачастую и искалечило, судьбы нескольких поколений крымчан. Теперь настало время всё назвать своими именами", — подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240307/krym-1931611263.html
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россия, украина, азовское море, владимир константинов, сергей цеков, константин затулин, республика крым, общество, госдума рф
Россия, Украина, Азовское море, Владимир Константинов, Сергей Цеков, Константин Затулин, Республика Крым, Общество, Госдума РФ
В Крыму оценили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР

Константинов назвал проект о признании незаконной передачи Крыма УССР подарком

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подарком для крымчан законопроект о признании недействительным решения от 1954 года о передаче тогда Крымской области в состав УССР.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Его авторы: депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.
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"Для нас это — как подарок на 10-летие нашего возвращения. Это то, чего крымчане добивались, находясь сначала в составе УССР, а затем Украины, и после того, как наша политическая воля и решимость руководства Российской Федерации позволили нам вернуться на Родину", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, теперь осталось сделать последний шаг в деле восстановления исторической справедливости: дать политико-правовую оценку тех актов, с которых всё началось, которые прочертили между крымским и российским берегами Азовского моря и Керченского пролива сначала едва заметную, а потом ставшую государственной границу.
"Это определило, а зачастую и искалечило, судьбы нескольких поколений крымчан. Теперь настало время всё назвать своими именами", — подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияУкраинаАзовское мореВладимир КонстантиновСергей ЦековКонстантин ЗатулинРеспублика КрымОбществоГосдума РФ
 
 
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