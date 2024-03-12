В Крыму оценили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР
Константинов назвал проект о признании незаконной передачи Крыма УССР подарком
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подарком для крымчан законопроект о признании недействительным решения от 1954 года о передаче тогда Крымской области в состав УССР.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Его авторы: депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.
"Для нас это — как подарок на 10-летие нашего возвращения. Это то, чего крымчане добивались, находясь сначала в составе УССР, а затем Украины, и после того, как наша политическая воля и решимость руководства Российской Федерации позволили нам вернуться на Родину", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, теперь осталось сделать последний шаг в деле восстановления исторической справедливости: дать политико-правовую оценку тех актов, с которых всё началось, которые прочертили между крымским и российским берегами Азовского моря и Керченского пролива сначала едва заметную, а потом ставшую государственной границу.
"Это определило, а зачастую и искалечило, судьбы нескольких поколений крымчан. Теперь настало время всё назвать своими именами", — подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".