Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде преподаватель уволился после истории с "неприличным" кактусом - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/kaktus-1932602540.html
В Волгограде преподаватель уволился после истории с "неприличным" кактусом
В Волгограде преподаватель уволился после истории с "неприличным" кактусом - РИА Новости, 12.03.2024
В Волгограде преподаватель уволился после истории с "неприличным" кактусом
Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал РИА Новости, что был вынужден уволиться после публикации в рабочем... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:18
2024-03-12T21:18
общество
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151932/20/1519322039_0:0:4243:2387_1920x0_80_0_0_4da47d551a867d826103ac1626088243.jpg
ВОЛГОГРАД, 12 мар – РИА Новости. Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал РИА Новости, что был вынужден уволиться после публикации в рабочем чате кактуса, вызвавшего неоднозначную реакцию коллег, при этом в вузе отметили, что перед увольнением преподаватель никаких претензий не высказывал. Жданов работает по совместительству последние четыре года в Волгоградском колледже управления и новых технологий. По его словам, 9 марта он отправил в рабочий чат сначала фотографию цветущего кактуса, а потом еще одну – просто кактус в горшке, после чего его удалили из чата. "Два дня со мной не разговаривали. Когда позвонил заместителю директора, чтобы выяснить, что происходит, меня пригласили на беседу по поводу "неприятной ситуации". Говорю, я не хочу разбираться, скажите причину или я уволюсь. Я написал заявление дистанционно и отправил его снимок руководству. И только после этого я узнал от студентов, что со слов заведующей нашего отделения, что я якобы отправил в чат фотошутку ниже пояса. И потом уже в разговоре с ней она мне подтвердила, что речь идет именно о кактусе, который выглядит "провокационно" с ее слов", - сообщил Жданов. Как отметил Жданов, реакции руководства колледжа на его заявление об увольнении он еще не знает. По данным колледжа, Жданов действительно уволился по собственному желанию. "Он не позвонил, не пришёл лично ни ко мне, как к директору, ни к заместителям. Перед увольнением не высказал никаких претензий – его заявление удовлетворено … На мой взгляд, уволиться и плохо говорить о коллективе – это вещи, не достойные преподавателя. Если в коллективе появляются разногласия, то нужно решать их в рабочем порядке, однако сотрудник отказался от разговора", - приводятся слова директора колледжа Сергея Лиховцева на сайте учебного заведения.
https://ria.ru/20240228/uchitel-1929912314.html
https://ria.ru/20240304/sk-1931046503.html
https://ria.ru/20230908/skotch-1895017915.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151932/20/1519322039_368:0:3628:2445_1920x0_80_0_0_ba0df8fc24be21caf0e9b58d8e481098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, волгоград
Общество, Волгоград
В Волгограде преподаватель уволился после истории с "неприличным" кактусом

В Волгограде учитель в колледже уволился после истории с "неприличным" кактусом

© РИА Новости / Владимир АстапковичВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Волгоград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 12 мар – РИА Новости. Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал РИА Новости, что был вынужден уволиться после публикации в рабочем чате кактуса, вызвавшего неоднозначную реакцию коллег, при этом в вузе отметили, что перед увольнением преподаватель никаких претензий не высказывал.
Жданов работает по совместительству последние четыре года в Волгоградском колледже управления и новых технологий. По его словам, 9 марта он отправил в рабочий чат сначала фотографию цветущего кактуса, а потом еще одну – просто кактус в горшке, после чего его удалили из чата.
Учительница русского языка и литературы школы-интерната города Куйбышев Марина Львова с мужем на фоне храма в день свадьбы - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Новосибирские власти прокомментировали ситуацию вокруг фотографий учителя
28 февраля, 09:32
"Два дня со мной не разговаривали. Когда позвонил заместителю директора, чтобы выяснить, что происходит, меня пригласили на беседу по поводу "неприятной ситуации". Говорю, я не хочу разбираться, скажите причину или я уволюсь. Я написал заявление дистанционно и отправил его снимок руководству. И только после этого я узнал от студентов, что со слов заведующей нашего отделения, что я якобы отправил в чат фотошутку ниже пояса. И потом уже в разговоре с ней она мне подтвердила, что речь идет именно о кактусе, который выглядит "провокационно" с ее слов", - сообщил Жданов.
Как отметил Жданов, реакции руководства колледжа на его заявление об увольнении он еще не знает.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента
4 марта, 16:06
По данным колледжа, Жданов действительно уволился по собственному желанию.
"Он не позвонил, не пришёл лично ни ко мне, как к директору, ни к заместителям. Перед увольнением не высказал никаких претензий – его заявление удовлетворено … На мой взгляд, уволиться и плохо говорить о коллективе – это вещи, не достойные преподавателя. Если в коллективе появляются разногласия, то нужно решать их в рабочем порядке, однако сотрудник отказался от разговора", - приводятся слова директора колледжа Сергея Лиховцева на сайте учебного заведения.
Вид на город Уфа - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем
8 сентября 2023, 15:28
 
ОбществоВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала