https://ria.ru/20240312/kaktus-1932602540.html

В Волгограде преподаватель уволился после истории с "неприличным" кактусом

В Волгограде преподаватель уволился после истории с "неприличным" кактусом - РИА Новости, 12.03.2024

В Волгограде преподаватель уволился после истории с "неприличным" кактусом

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал РИА Новости, что был вынужден уволиться после публикации в рабочем... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:18

2024-03-12T21:18

2024-03-12T21:18

общество

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 12 мар – РИА Новости. Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал РИА Новости, что был вынужден уволиться после публикации в рабочем чате кактуса, вызвавшего неоднозначную реакцию коллег, при этом в вузе отметили, что перед увольнением преподаватель никаких претензий не высказывал. Жданов работает по совместительству последние четыре года в Волгоградском колледже управления и новых технологий. По его словам, 9 марта он отправил в рабочий чат сначала фотографию цветущего кактуса, а потом еще одну – просто кактус в горшке, после чего его удалили из чата. "Два дня со мной не разговаривали. Когда позвонил заместителю директора, чтобы выяснить, что происходит, меня пригласили на беседу по поводу "неприятной ситуации". Говорю, я не хочу разбираться, скажите причину или я уволюсь. Я написал заявление дистанционно и отправил его снимок руководству. И только после этого я узнал от студентов, что со слов заведующей нашего отделения, что я якобы отправил в чат фотошутку ниже пояса. И потом уже в разговоре с ней она мне подтвердила, что речь идет именно о кактусе, который выглядит "провокационно" с ее слов", - сообщил Жданов. Как отметил Жданов, реакции руководства колледжа на его заявление об увольнении он еще не знает. По данным колледжа, Жданов действительно уволился по собственному желанию. "Он не позвонил, не пришёл лично ни ко мне, как к директору, ни к заместителям. Перед увольнением не высказал никаких претензий – его заявление удовлетворено … На мой взгляд, уволиться и плохо говорить о коллективе – это вещи, не достойные преподавателя. Если в коллективе появляются разногласия, то нужно решать их в рабочем порядке, однако сотрудник отказался от разговора", - приводятся слова директора колледжа Сергея Лиховцева на сайте учебного заведения.

https://ria.ru/20240228/uchitel-1929912314.html

https://ria.ru/20240304/sk-1931046503.html

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общество, волгоград