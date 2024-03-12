В Молдавию не пускают группу оппозиционеров, вернувшихся из России
В Молдавию не пускают группу оппозиционеров, вернувшихся с ВФМ в Сочи
© Наталья Параска/TelegramДелегация молдавской партии "Возрождение", приехавшая с ВФМ на пограничном пункте пропуска в Костештах
Делегация молдавской партии "Возрождение", приехавшая с ВФМ на пограничном пункте пропуска в Костештах
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Пограничники не пускают в Молдавию вернувшихся из России членов оппозиционной в стране партии "Возрождение", сообщила и. о. председателя политсилы Наталья Параска в Telegram-канале.
"Нашу молодежную делегацию партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи, удерживают более восьми часов на пограничном пункте пропуска в Костештах (на румынской границе. — Прим. ред.). Молдавские пограничники без объяснения причин вывели ребят из автобуса для тщательного досмотра багажа. Ребят держат на улице под моросящим дождем. На таможне негде купить еду и питьевую воду", — написала она.
Параска предположила, что при таком раскладе в скором времени Уголовный кодекс Молдавии могут дополнить статьей за посещение России с дружественным визитом.
Как отмечали в пресс-службе партии, ее молодежное крыло участвовало во всех мероприятиях фестиваля — в частности, его представители подписали соглашения с обществом студентов Таджикистана и Марокканско-китайской лигой молодежи.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта, в нем приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехали из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, проведя самый многонациональный хоровод дружбы, в нем прошли представители 73 национальностей из 150 стран.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В то же время, уточнили на Смоленской площади, Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует страну в антироссийских целях.