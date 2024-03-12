https://ria.ru/20240312/granitsa-1932504167.html

В Молдавию не пускают группу оппозиционеров, вернувшихся из России

В Молдавию не пускают группу оппозиционеров, вернувшихся из России - РИА Новости, 12.03.2024

В Молдавию не пускают группу оппозиционеров, вернувшихся из России

Пограничники не пускают в Молдавию вернувшихся из России членов оппозиционной в стране партии "Возрождение", сообщила и. о. председателя политсилы Наталья... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:24

2024-03-12T14:24

2024-03-12T14:54

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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Пограничники не пускают в Молдавию вернувшихся из России членов оппозиционной в стране партии "Возрождение", сообщила и. о. председателя политсилы Наталья Параска в Telegram-канале."Нашу молодежную делегацию партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи, удерживают более восьми часов на пограничном пункте пропуска в Костештах (на румынской границе. — Прим. ред.). Молдавские пограничники без объяснения причин вывели ребят из автобуса для тщательного досмотра багажа. Ребят держат на улице под моросящим дождем. На таможне негде купить еду и питьевую воду", — написала она.Параска предположила, что при таком раскладе в скором времени Уголовный кодекс Молдавии могут дополнить статьей за посещение России с дружественным визитом.Как отмечали в пресс-службе партии, ее молодежное крыло участвовало во всех мероприятиях фестиваля — в частности, его представители подписали соглашения с обществом студентов Таджикистана и Марокканско-китайской лигой молодежи.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В то же время, уточнили на Смоленской площади, Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует страну в антироссийских целях.

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https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

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россия, молдавия, майя санду, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024, дмитрий песков, москва