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В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.03.2024

В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение на установке по переработке нефти, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:20

2024-03-12T11:20

2024-03-12T12:41

нижегородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

кстово

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение на установке по переработке нефти, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области."В 10:57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются", — говорится в релизе.Утром Кстовскую промзону атаковали беспилотники, загорелась одна из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд.Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских дронов. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 аппаратов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

нижегородская область

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нижегородская область, происшествия, кстово