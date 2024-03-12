https://ria.ru/20240312/gorenie-1932451909.html
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.03.2024
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение на установке по переработке нефти, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:20
2024-03-12T11:20
2024-03-12T12:41
нижегородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
кстово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932425408_0:478:960:1018_1920x0_80_0_0_d0bf55d554074892fb959e852fc5e906.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение на установке по переработке нефти, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области."В 10:57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются", — говорится в релизе.Утром Кстовскую промзону атаковали беспилотники, загорелась одна из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд.Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских дронов. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 аппаратов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
нижегородская область
кстово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932425408_0:449:960:1169_1920x0_80_0_0_4e0d42a11627afc90c6f8eba631117b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, происшествия, кстово
Нижегородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кстово
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение
На объекте ТЭК в Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение