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В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 12.03.2024 (обновлено: 12:41 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/gorenie-1932451909.html
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.03.2024
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение на установке по переработке нефти, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:20
2024-03-12T12:41
нижегородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
кстово
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение на установке по переработке нефти, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области."В 10:57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются", — говорится в релизе.Утром Кстовскую промзону атаковали беспилотники, загорелась одна из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд.Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских дронов. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 аппаратов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
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нижегородская область, происшествия, кстово
Нижегородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кстово
В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

На объекте ТЭК в Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

© Фото : Глеб Никитин/TelegramОбъект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение на установке по переработке нефти, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
"В 10:57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются", — говорится в релизе.
Утром Кстовскую промзону атаковали беспилотники, загорелась одна из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд.
Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских дронов. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 аппаратов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
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Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьПроисшествияКстово
 
 
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