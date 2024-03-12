https://ria.ru/20240312/forum-1932510680.html
Десятый Донской юридический форум прошел в Ростове-на-Дону
Десятый Донской юридический форум прошел в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 12.03.2024
Десятый Донской юридический форум прошел в Ростове-на-Дону
Донской юридический форум, посвященный обсуждению послания президента РФ и новых векторов в развитии законодательства, состоялся в Ростове-на-Дону, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:56
2024-03-12T14:56
2024-03-12T14:56
ростовская область
ростов-на-дону
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар - РИА Новости. Донской юридический форум, посвященный обсуждению послания президента РФ и новых векторов в развитии законодательства, состоялся в Ростове-на-Дону, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. "Нынешний форум нацелен на осмысление правовых механизмов, которые будут способствовать воплощению в жизнь послания президента-2024", - сказал он, отметив, что послание в том числе содержит задачи, которые должен решать региональный законодатель. Особенностью форума, по словам Ищенко, является то, что на нем не только обсуждаются вопросы законодательного регулирования, имеющие социальное значение, обозначаются проблемы, но и предлагаются их решения. "Были озвучены, например, предложения создания единого онлайн сервиса для предпринимателей, схожего с "Госуслугами" для граждан, а также использования искусственного интеллекта для подготовки гражданских дел к судебным разбирательствам", - сказал он. Кроме того, обсуждались новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, правовое обеспечение управления имуществом участников спецоперации по доверенности. По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда, сенатора от заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой, в работе также находится предложение засчитывать стаж военнослужащим, которые до 2022 года служили на территории ЛНР и ДНР и на момент начала спецоперации были в отставке. Также много предложений касалось цифровизации. Всего, по данным сенатора, за десять лет работы форума 27 законодательных инициатив стали федеральными законами, 32 - превратились в областные законы.
https://ria.ru/20240311/blagoustroystvo-1932333864.html
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РИА Новости
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ростов-на-дону, александр ищенко, ирина рукавишникова , совет федерации рф, россия
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Александр Ищенко, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Россия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар - РИА Новости. Донской юридический форум, посвященный обсуждению послания президента РФ и новых векторов в развитии законодательства, состоялся в Ростове-на-Дону, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
"Нынешний форум нацелен на осмысление правовых механизмов, которые будут способствовать воплощению в жизнь послания президента-2024", - сказал он, отметив, что послание в том числе содержит задачи, которые должен решать региональный законодатель.
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Особенностью форума, по словам Ищенко, является то, что на нем не только обсуждаются вопросы законодательного регулирования, имеющие социальное значение, обозначаются проблемы, но и предлагаются их решения. "Были озвучены, например, предложения создания единого онлайн сервиса для предпринимателей, схожего с "Госуслугами" для граждан, а также использования искусственного интеллекта для подготовки гражданских дел к судебным разбирательствам", - сказал он.
Кроме того, обсуждались новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, правовое обеспечение управления имуществом участников спецоперации по доверенности.
В Ростовской области стартовала эстафета добрых дел
По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда
, сенатора от заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой
, в работе также находится предложение засчитывать стаж военнослужащим, которые до 2022 года служили на территории ЛНР
и ДНР
и на момент начала спецоперации были в отставке. Также много предложений касалось цифровизации.
Всего, по данным сенатора, за десять лет работы форума 27 законодательных инициатив стали федеральными законами, 32 - превратились в областные законы.