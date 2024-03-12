https://ria.ru/20240312/es-1932576410.html

ЕК рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС

ЕК рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС - РИА Новости, 12.03.2024

ЕК рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной, сообщил на пресс-конференции в Страсбурге вице-президент ЕК Марош... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:55

2024-03-12T18:55

2024-03-12T18:55

в мире

босния и герцеговина

еврокомиссия

евросоюз

марош шефчович

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной, сообщил на пресс-конференции в Страсбурге вице-президент ЕК Марош Шефчович. "Мы рекомендовали Совету ЕС открыть переговоры о присоединении к ЕС с Боснией и Герцеговиной. А также утвердить переговорные рамки, как только Босния и Герцеговина предпримет дальнейшие шаги по рекомендациям из доклада Еврокомиссии", - сказал он по итогам заседания коллегии еврокомиссаров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также сообщила, что ЕК во вторник рекомендует начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС. В ЕК сообщили, что фиксируют очевидный прогресс БиГ по сближению к Евросоюзом, включая внешнюю политику, борьбу с терроризмом и коррупцией. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе в декабре 2022 года официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз. В ноябре 2023 года ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной "по достижении необходимого уровня соответствия критериям".

https://ria.ru/20231217/dodik-1916373324.html

босния и герцеговина

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Кирилл Волков

в мире, босния и герцеговина, еврокомиссия, евросоюз, марош шефчович