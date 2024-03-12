https://ria.ru/20240312/ege-1932455914.html

Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая

Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая - РИА Новости, 12.03.2024

Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая

Рособрнадзор работает над тем, чтобы организовать пересдачу единого государственного государственного экзамена в основной период сдачи экзамена, который... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:36

2024-03-12T11:36

2024-03-12T12:18

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Рособрнадзор работает над тем, чтобы организовать пересдачу единого государственного государственного экзамена в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в основной период, который начинается 23 мая", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре уточнили, что в досрочный период пересдач не запланировано. Ранее глава Рособрнадзора сообщал, что выпускники школ этого года возможность пересдать ЕГЭ по предмету по выбору получат уже в июне. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов.Согласно расписанию ЕГЭ, которое было опубликовано в конце декабря 2023 года, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября.

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование