https://ria.ru/20240312/ege-1932455914.html
Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая
Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая - РИА Новости, 12.03.2024
Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая
Рособрнадзор работает над тем, чтобы организовать пересдачу единого государственного государственного экзамена в основной период сдачи экзамена, который... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:36
2024-03-12T11:36
2024-03-12T12:18
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Рособрнадзор работает над тем, чтобы организовать пересдачу единого государственного государственного экзамена в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в основной период, который начинается 23 мая", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре уточнили, что в досрочный период пересдач не запланировано. Ранее глава Рособрнадзора сообщал, что выпускники школ этого года возможность пересдать ЕГЭ по предмету по выбору получат уже в июне. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов.Согласно расписанию ЕГЭ, которое было опубликовано в конце декабря 2023 года, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября.
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая
Рособрнадзор планирует организовать переэкзаменовку ЕГЭ в основной период сдачи